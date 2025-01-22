Преисподняя с трассировкой лучей: названа возможная дата выхода DOOM: The Dark Ages

Благодаря утечке данных, стала известна предварительная дата релиза игры, которая должна выйти в 2025 году.

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Новый DOOM: The Dark Ages может выйти уже 15 мая 2025 года. Такая информация появилась в статье, опубликованной изданием Gamekult, которая позже была удалена, пишет Insider Gaming.

Предполагается, что утечка релиза произошла перед Xbox Developer Direct – серии прямых трансляций, проводимых Microsoft Gaming для демонстрации готовящегося собственного контента от Xbox Game Studios, Bethesda Softworks, Activision, Blizzard Entertainment и King.

Ограниченный пул СМИ сможет увидеть просмотры DOOM: The Dark Ages перед его официальной презентацией.

Отмечается, что вышеупомянутый Xbox Developer Direct запланирован на 23 января. В этот же день должны также состояться предварительные просмотры Assassin’s Creed Shadows.

Согласно сообщениям от Xbox вскоре "подробные" презентации будут представлены на три игры: DOOM: The Dark Ages, South of Midnight и Clair Obscur: Expedition 33. Также был анонсирован выход четвертой игры, подробности о которой до сих пор остаются неизвестными.

"Вы — Палач Рока, легендарный воин, убивающий демонов, и супероружие в этой невиданной ранее темной и зловещей средневековой войне против Ада", — говорится в официальном описании DOOM: The Dark Ages.

Разработчики игры Id Software подтвердили, что DOOM: The Dark Ages не только вернет классический геймплей, но также порадует фанатов передовыми технологиями, среди которых будет трассировка лучей. Она будет использована не только для улучшения графики, но и для совершенствования игрового процесса.

Ведущий программист DOOM Билли Хан заявил, что трассировка лучей позволит сделать игровой процесс более реалистичным. К примеру, теперь игроки будут видеть, попадают ли их выстрелы в цели – тело противника, его броню или другие поверхности, что было бы невозможно без этой технологии.

Сложные, текстурные материалы, такие как металл и кожа, будут обрабатываться с высокой точностью, что добавит новую глубину боевой механике. Тепловое обнаружение выстрела обеспечит еще больший уровень реализма и тактической вовлеченности.

Известно, что DOOM: The Dark Ages будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X | S и PC. Разработчики уверяют, что игра дух классических частей Doom, но при этом предложит совершенно новый уровень взаимодействия с окружающим миром благодаря инновациям, выходящим за рамки графики.

DOOM: The Dark Ages — игра в жанре шутера от первого лица, разработанная id Software и изданная Bethesda Softworks. Она должна стать восьмой основной частью франшизы DOOM и третьей частью современной серии после DOOM Eternal (2020). Сюжетно игра является приквелом к ​​DOOM (2016).