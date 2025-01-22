Пекло з трасуванням променів: названо можливу дату виходу DOOM: The Dark Ages

Завдяки витоку даних, стала відома попередня дата релізу гри, яка має вийти у 2025 році.

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Новий DOOM: The Dark Ages може вийти вже 15 травня 2025 року. Така інформація з'явилася в статті, опублікованій виданням Gamekult, яку пізніше було видалено, пише Insider Gaming.

Передбачається, що витік релізу стався перед Xbox Developer Direct — серією прямих трансляцій, які проводять Microsoft Gaming для демонстрації підготовлюваного власного контенту від Xbox Game Studios, Bethesda Softworks, Activision, Blizzard Entertainment і King.

Обмежений пул ЗМІ зможе побачити перегляди DOOM: The Dark Ages перед його офіційною презентацією.

Зазначається, що вищезгаданий Xbox Developer Direct запланований на 23 січня. Цього ж дня мають також відбутися попередні перегляди Assassin's Creed Shadows.

Згідно з повідомленнями від Xbox незабаром "докладні" презентації будуть представлені на три гри: DOOM: The Dark Ages, South of Midnight і Clair Obscur: Expedition 33. Також було анонсовано вихід четвертої гри, подробиці про яку досі залишаються невідомими.

"Ви — Кат Рока, легендарний воїн, що вбиває демонів, і суперзброя в цій небаченій раніше темній і зловісній середньовічній війні проти Пекла", — йдеться в офіційному описі DOOM: The Dark Ages.

Розробники гри Id Software підтвердили, що DOOM: The Dark Ages не тільки поверне класичний геймплей, а й порадує фанатів передовими технологіями, серед яких буде трасування променів. Воно буде використане не тільки для поліпшення графіки, а й для вдосконалення ігрового процесу.

Провідний програміст DOOM Біллі Хан заявив, що трасування променів дасть змогу зробити ігровий процес реалістичнішим. Наприклад, тепер гравці бачитимуть, чи потрапляють їхні постріли в цілі — тіло супротивника, його броню або інші поверхні, що було б неможливо без цієї технології.

Складні, текстурні матеріали, як-от метал і шкіра, будуть оброблятися з високою точністю, що додасть нову глибину бойовій механіці. Теплове виявлення пострілу забезпечить ще більший рівень реалізму і тактичної залученості.

Відомо, що DOOM: The Dark Ages буде доступна для PlayStation 5, Xbox Series X | S і PC. Розробники запевняють, що гра матиме дух класичних частин Doom, але при цьому запропонує абсолютно новий рівень взаємодії з навколишнім світом завдяки інноваціям, які виходять за рамки графіки.

DOOM: The Dark Ages — гра в жанрі шутера від першої особи, розроблена id Software і видана Bethesda Softworks. Вона має стати восьмою основною частиною франшизи DOOM і третьою частиною сучасної серії після DOOM Eternal (2020). Сюжетно гра є приквелом до DOOM (2016).