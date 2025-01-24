Какой компьютер "потянет" Doom: The Dark Ages: раскрыты системные требования

Разработчики назвали минимальные и максимальные системные требования для ПК.

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Разработчики раскрыли, какими будут требования для ПК, чтобы запустить новый Doom: The Dark Ages, пишет Insider Gaming.

Как и предполагалось, игрокам понадобится чудовищно мощный компьютер для игры с максимальными настройками графики Ultra в разрешении 4K. Также понадобится довольно мощная машина, чтобы запустить игру с минимальными настройками.

Минимальные характеристики ПК:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-10700K @ 3.2 GHz или лучше | AMD Ryzen 7 3700X @ 3.2 GHz или лучше

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB или лучше | AMD Radeon RX 6600 8 GB или лучше

Оперативная память: 16 GB RAM

Место на диске: 120 GB на SSD 512 GB или больше

Разрешение: 1080p

Частота кадров: 60

Настройки видео: Предустановленные: Низкие

Рекомендуемые характеристики ПК:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-12700K @ 3.2 GHz или лучше | AMD Ryzen 7 5700X @ 3.2 GHz или лучше

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB или лучше | AMD Radeon RX 6680 8 ГБ или лучше

Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ

Место на диске: 120 ГБ на SSD 512 ГБ или больше

Разрешение: 1440p

Частота кадров: 60

Настройки видео Предустановленные: Высокие

Характеристики для Ultra 4K:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-12700K @ 3,2 ГГц или лучше | AMD Ryzen 7 5700X @ 3,2 ГГц или лучше

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ или лучше | AMD Radeon RX 7900XT 16 ГБ или лучше

Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ

Место на диске: 120 ГБ на SSD объемом 512 ГБ или больше

Разрешение: 2160p

Частота кадров: 60

Предустановленные настройки видео: Ultra

Уже известно, что DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2024 года. После запуска игра будет доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Она также будет доступна в первый день в Xbox Game Pass.

Также вышел новый трейлер предстоящей игры.