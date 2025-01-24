Який комп'ютер "потягне" Doom: The Dark Ages: розкрито системні вимоги

Розробники назвали мінімальні та максимальні системні вимоги для ПК.

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Розробники розкрили, якими будуть вимоги для ПК, щоб запустити новий Doom: The Dark Ages, пише Insider Gaming.

Як і передбачалося, гравцям знадобиться жахливо потужний комп'ютер для гри з максимальними налаштуваннями графіки Ultra з роздільною здатністю 4K. Також знадобиться досить потужна машина, щоб запустити гру з мінімальними налаштуваннями.

Мінімальні характеристики ПК:

ОС: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i7-10700K @ 3.2 GHz або краще | AMD Ryzen 7 3700X @ 3.2 GHz або краще

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB або краще | AMD Radeon RX 6600 8 GB або краще

Оперативна пам'ять: 16 GB RAM

Місце на диску: 120 GB на SSD 512 GB або більше

Роздільна здатність: 1080p

Частота кадрів: 60

Налаштування відео: Попередньо встановлені: Низькі

Рекомендовані характеристики ПК:

ОС: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i7-12700K @ 3.2 GHz або краще | AMD Ryzen 7 5700X @ 3.2 GHz або краще

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB або краще | AMD Radeon RX 6680 8 ГБ або краще

Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗП

Місце на диску: 120 ГБ на SSD 512 ГБ або більше

Роздільна здатність: 1440p

Частота кадрів: 60

Налаштування відео Попередньо встановлені: Високі

Характеристики для Ultra 4K:

ОС: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i7-12700K @ 3,2 ГГц або краще | AMD Ryzen 7 5700X @ 3,2 ГГц або краще

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ або краще | AMD Radeon RX 7900XT 16 ГБ або краще

Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗП

Місце на диску: 120 ГБ на SSD об'ємом 512 ГБ або більше

Роздільна здатність: 2160p

Частота кадрів: 60

Попередньо встановлені налаштування відео: Ultra

Уже відомо, що DOOM: The Dark Ages вийде 15 травня 2024 року. Після запуску гра буде доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 і ПК. Вона також буде доступна в перший день в Xbox Game Pass.

Також вийшов новий трейлер майбутньої гри.