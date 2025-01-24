Відеоігри
Який комп'ютер "потягне" Doom: The Dark Ages: розкрито системні вимоги
Злата Зоріна
299
Розробники назвали мінімальні та максимальні системні вимоги для ПК.
Related video
Розробники розкрили, якими будуть вимоги для ПК, щоб запустити новий Doom: The Dark Ages, пише Insider Gaming.
Як і передбачалося, гравцям знадобиться жахливо потужний комп'ютер для гри з максимальними налаштуваннями графіки Ultra з роздільною здатністю 4K. Також знадобиться досить потужна машина, щоб запустити гру з мінімальними налаштуваннями.
Мінімальні характеристики ПК:
- ОС: 64-розрядна Windows 10
- Процесор: Intel Core i7-10700K @ 3.2 GHz або краще | AMD Ryzen 7 3700X @ 3.2 GHz або краще
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB або краще | AMD Radeon RX 6600 8 GB або краще
- Оперативна пам'ять: 16 GB RAM
- Місце на диску: 120 GB на SSD 512 GB або більше
- Роздільна здатність: 1080p
- Частота кадрів: 60
- Налаштування відео: Попередньо встановлені: Низькі
Рекомендовані характеристики ПК:
- ОС: 64-розрядна Windows 10
- Процесор: Intel Core i7-12700K @ 3.2 GHz або краще | AMD Ryzen 7 5700X @ 3.2 GHz або краще
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB або краще | AMD Radeon RX 6680 8 ГБ або краще
- Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗП
- Місце на диску: 120 ГБ на SSD 512 ГБ або більше
- Роздільна здатність: 1440p
- Частота кадрів: 60
- Налаштування відео Попередньо встановлені: Високі
Характеристики для Ultra 4K:
- ОС: 64-розрядна Windows 10
- Процесор: Intel Core i7-12700K @ 3,2 ГГц або краще | AMD Ryzen 7 5700X @ 3,2 ГГц або краще
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ або краще | AMD Radeon RX 7900XT 16 ГБ або краще
- Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗП
- Місце на диску: 120 ГБ на SSD об'ємом 512 ГБ або більше
- Роздільна здатність: 2160p
- Частота кадрів: 60
- Попередньо встановлені налаштування відео: Ultra
Уже відомо, що DOOM: The Dark Ages вийде 15 травня 2024 року. Після запуску гра буде доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 і ПК. Вона також буде доступна в перший день в Xbox Game Pass.
Також вийшов новий трейлер майбутньої гри.