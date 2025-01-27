Загадочный проект разработчиков "Ведьмака": при чем тут созвездие Центавра

Польская студия продолжает работу над своим новым проектом под кодовым названием Project Hadar.

Related video

Известный польский разработчик игр CD Projekt RED работает над большим количеством проектов, один из которых – совершенно новая игра. Она находится в разработке и носит кодовое название Project Hadar, пишет Gamespot.

На данный момент об этой игре мало что известно, но все же несколько ключевых деталей были раскрыты.

Когда выйдет Project Hadar?

На данный момент польская студия только подтвердила существование такого IP (Intellectual property – интеллектуальной собственности) и пока не поделилась датой релиза или хотя бы каким-то прогнозом.

Также пока нет никаких официальных трейлеров к игре.

Учитывая историю разработчика, скорее всего, новая игра выйдет как на ПК, так и на консолях.

Новая история, сеттинг и персонажи Project Hadar

Так как у Project Hadar пока нет официального анонса, пока мало что известно. Но разработчики уже успели рассказать, чем игра не будет являться.

"Это определенно не космический ужас в феодальной Японии", — заявил исполнительный директор Михал Новаковски.

Учитывая, что Project Hadar станет совершенно новой игрой, действие будет происходить в совершенно новой вселенной с еще незнакомыми персонажами. Само слово "Hadar" имеет сразу несколько толкований, включая месторасположение ископаемых в Эфиопии, а также звезда в созвездии Центавра. Но пока неизвестно, будет ли название игры как-то связано с ее сюжетом.

По словам одного из разработчиков CD Projekt Марии Мазур, сотрудники студии был счастливы узнать, что смогут заняться новым.

"Мне кажется, что это имеет смысл, учитывая, сколько людей у нас работает, как в плане повествования, так и в плане графики", — заявила Мазур.

Скорее всего, игра будет разрабатываться на Unreal Engine от Epic. Дело в том, что у польской студии есть соглашение Epic, в рамках которого большинство игр CD Projekt создается на Unreal Engine 5, включая "Ведьмак 4".

На момент первых слухов о новом проекте над ним работали около 18 человек, и их количество постепенно растет. Но логично, что сейчас подавляющее количество сотрудников студии занято разработкой Polaris – кодовое название "Ведьмака 4".

Впервые о проекте Project Hadar студия заявила в октябре 2022 года. Тогда в CD Projekt уточняли, что игра находится на "самых ранних стадиях творческого процесса". Таким образом студия только собирала "фундамент" для будущей игры, а не занималась настоящей разработкой.