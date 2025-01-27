Загадковий проект розробників "Відьмака": до чого тут сузір'я Центавра

Польська студія продовжує роботу над своїм новим проєктом під кодовою назвою Project Hadar.

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Відомий польський розробник ігор CD Projekt RED працює над великою кількістю проєктів, один з яких — абсолютно нова гра. Вона перебуває в розробці та носить кодову назву Project Hadar, пише Gamespot.

Наразі про цю гру мало що відомо, але все ж кілька ключових деталей було розкрито.

Коли вийде Project Hadar?

Наразі польська студія тільки підтвердила існування такого IP (Intellectual property — інтелектуальної власності) і поки що не поділилася датою релізу або хоча б якимось прогнозом.

Також поки немає жодних офіційних трейлерів до гри.

З огляду на історію розробника, найімовірніше, нова гра вийде як на ПК, так і на консолях.

Нова історія, сетинг і персонажі Project Hadar

Оскільки у Project Hadar поки що немає офіційного анонсу, поки що мало що відомо. Але розробники вже встигли розповісти, чим гра не буде.

"Це безумовно не космічний жах у феодальній Японії", — заявив виконавчий директор Міхал Новаковскі.

З огляду на те, що Project Hadar стане абсолютно новою грою, дія відбуватиметься в абсолютно новому всесвіті з іще незнайомими персонажами. Саме слово "Hadar" має одразу кілька тлумачень, включно з місцем розташування копалин в Ефіопії, а також зіркою в сузір'ї Центавра. Але поки невідомо, чи буде назва гри якось пов'язана з її сюжетом.

За словами одного з розробників CD Projekt Марії Мазур, співробітники студії були щасливі дізнатися, що зможуть зайнятися новим .

"Мені здається, що це має сенс, з огляду на те, скільки людей у нас працює, як у плані оповіді, так і в плані графіки", — заявила Мазур.

Найімовірніше, гра розроблятиметься на Unreal Engine від Epic. Річ у тім, що у польської студії є угода Epic, у межах якої більшість ігор CD Projekt створюється на Unreal Engine 5, включно з "Відьмаком 4".

На момент перших чуток про новий проєкт над ним працювали близько 18 осіб, і їхня кількість поступово зростає. Але логічно, що зараз переважна кількість співробітників студії зайнята розробкою Polaris — кодова назва "Відьмака 4".

Уперше про проєкт Project Hadar студія заявила в жовтні 2022 року. Тоді в CD Projekt уточнювали, що гра перебуває на "найбільш ранніх стадіях творчого процесу". Таким чином студія тільки збирала "фундамент" для майбутньої гри, а не займалася справжньою розробкою.