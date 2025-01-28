Гарри Поттер на пылесосе: в Hogwarts Legacy появится поддержка модов (видео)

Разработчики объявили о грядущем бесплатном обновлении, вместе с которым станут доступны пользовательские моды в игре.

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В Warner Bros. Games и Avalanche Software заявили, что Hogwarts Legacy на ПК вскоре получит поддержку модов, предоставляя возможность игрокам добавлять в игру новый контент, пишет IGN.

Такой новостью команда разработчиков поделилась в свежей видеопрезентации. Также сообщается, что поддержка модов станет доступна после выпуска бесплатного обновления 30 января 2025 года. Пока моды будут доступны только для ПК, и разработчики не говорят о том, когда можно ожидать появление модов на консолях.

"Мы предоставили официальные инструменты для модов. Создатели модов получат официальный набор в магазине Epic Games. Набор для моддеров предоставит мощные инструменты, помогающие творить магию с помощью пользовательских модов, которыми смогут наслаждаться и другие игроки", — заявил менеджер сообщества Avalanche Чендлер Вуд.

Моды для Hogwarts Legacy почти наверняка устроят хаос в первое время после выхода обновления. К счастью, Avalanche собирается помочь действительно талантливым моддерам, чтобы сделать несколько модов доступными с первого дня. Среди них такие необычные "метлы", как дракон и пылесос, а также косметика, подземелья и квесты по поиску магических существ.

Несомненно, в ближайшие месяцы появится больше пользовательского контента.

Игра Hogwarts Legacy была выпущена на ПК и консоли в феврале 2023 года. Таким образом в следующем месяце игра отпразднует свой двухлетний юбилей с поддержкой модов. Но это далеко не первое обновление игры.

Только в прошлом году эксклюзивный для PlayStation контент появился на двух других платформах в рамках летнего обновления. Тогда также был добавлен фоторежим, новая косметика и много другое.

По состоянию на ноябрь 2024 года было продано невероятных 30 миллионов копий Hogwarts Legacy.