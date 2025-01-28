Гаррі Поттер на пилососі: у Hogwarts Legacy з'явиться підтримка модів (відео)

Розробники оголосили про прийдешнє безкоштовне оновлення, разом із яким стануть доступні користувацькі моди в грі.

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У Warner Bros. Games і Avalanche Software заявили, що Hogwarts Legacy на ПК незабаром отримає підтримку модів, надаючи можливість гравцям додавати в гру новий контент, пише IGN.

Такою новиною команда розробників поділилася у свіжій відеопрезентації. Також повідомляється, що підтримка модів стане доступна після випуску безкоштовного оновлення 30 січня 2025 року. Поки що моди будуть доступні тільки для ПК, і розробники не говорять про те, коли можна очікувати появу модів на консолях.

"Ми надали офіційні інструменти для модів. Творці модів отримають офіційний набір у магазині Epic Games. Набір для моддерів надасть потужні інструменти, що допомагають творити магію за допомогою користувацьких модів, якими зможуть насолоджуватися й інші гравці", — заявив менеджер спільноти Avalanche Чендлер Вуд.

Моди для Hogwarts Legacy майже напевно влаштують хаос у перший час після виходу оновлення. На щастя, Avalanche збирається допомогти дійсно талановитим моддерам, щоб зробити кілька модів доступними з першого дня. Серед них такі незвичайні "мітли", як дракон і пилосос, а також косметика, підземелля і квести з пошуку магічних істот.

Безсумнівно, у найближчі місяці з'явиться більше користувацького контенту.

Гру Hogwarts Legacy було випущено на ПК і консолі в лютому 2023 року. Таким чином наступного місяця гра відсвяткує свій дворічний ювілей з підтримкою модів. Але це далеко не перше оновлення гри.

Лише торік ексклюзивний для PlayStation контент з'явився на двох інших платформах у рамках літнього оновлення. Тоді також було додано фоторежим, нову косметику та багато іншого.

Станом на листопад 2024 року було продано неймовірних 30 мільйонів копій Hogwarts Legacy.