"Это скандал": в Сейме возмутились переносом игры GTA 6 и призвали выходить на улицы (видео)

Польский депутат Витольд Туманович от партии "Конфедерация" выступил в Сейме с неожиданным заявлением. Он в шутливой форме призвал граждан к протестам из-за того, что выход культовой Grand Theft Auto VI перенесен на 2026 год.

Витольд Туманович решил поднять необычную для вечернего блока депутатских обращений тему. Этот блок обычно используется для обсуждения локальных проблем округов. Но молодой политик решил, что главная проблема Польши сейчас — это задержка с выходом GTA 6, пишет портал Spider's Web.

"Политика умеет удивлять, но даже по польским стандартам это выступление, которого никто не ожидал", — пошутили журналисты.

Депутат взошел на трибуну и сразу заговорил о сути. Он сослался на решение студии Rockstar Games перенести релиз игры Grand Theft Auto VI на 19 ноября 2026 года.

"Это огромный скандал. Если после такого люди не выйдут на улицы, то я уже не знаю", — сказал Туманович.

Відео дня

Реакция оказалась мгновенной. Видео этой речи быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурю комментариев. Одни пользователи считали, что депутат просто проявил чувство юмора и самоиронию, другие — что это клоунада и неуместная выходка для вечернего заседания парламента, во время которого обсуждаются серьезные темы.

Трейлер GTA 6

Несмотря на ироничный тон выступления Тумановича, возмущение игроков, которые ждали GTA 6 — вполне реальны. Новая игра Rockstar Games должна была выйти в конце 2025 года, но после переноса релиза, геймеры были разочарованы. Правда другие поляки, студия CD Projekt Red, поддержала коллег. Ведь когда они выпустили долгожданную игру Cyberpunk 2077, то оказалось, что в ней куча недостатков, которые разочаровали геймеров не менее чем задержка релиза. Сейчас недостатки исправлены, но осадок остался.

Напомним, Фокус писал о Grand Theft Auto VI и о том, что известно о сюжете.

Даже трейлер GTA 6 собрал миллионы просмотров. Ведь продолжение культовой серии ждали более 10 лет.