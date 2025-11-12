"Це скандал": у Сеймі обурились перенесенням гри GTA 6 і закликали виходити на вулиці (відео)

Польський депутат Вітольд Туманович від партії "Конфедерація" виступив у Сеймі з несподіваною заявою. Він у жартівливій формі закликав громадян до протестів через те, що вихід культової Grand Theft Auto VI перенесений на 2026 рік.

Вітольд Туманович вирішив підняти незвичайну для вечірнього блоку депутатських звернень тему. Цей блок зазвичай використовується для обговорення локальних проблем округів. Але молодий політик вирішив, що головна проблема Польщі нині – це затримка із виходом GTA 6, пише портал Spider’s Web.

"Політика вміє дивувати, але навіть за польськими стандартами це виступ, якого ніхто не очікував", — пожартували журналісти.

Депутат зійшов на трибуну і відразу заговорив про суть. Він послався на рішення студії Rockstar Games перенести реліз гри Grand Theft Auto VI на 19 листопада 2026 року.

"Це величезний скандал. Якщо після такого люди не вийдуть на вулиці, то я вже не знаю", - сказав Туманович.

Реакція виявилася миттєвою. Відео цієї промови швидко розійшлося по соцмережах, викликавши бурю коментарів. Одні користувачі вважали, що депутат просто проявив почуття гумору і самоіронію, інші — що це клоунада і недоречна витівка для вечірнього засідання парламенту, під час якого обговорюються серйозні теми.

Трейлер GTA 6

Попри іронічний тон виступу Тумановича, обурення гравців, які чекали на GTA 6 – цілком реальні. Нова гра Rockstar Games мала вийти наприкінці 2025 року, але після перенесення релізу, геймери були розчаровані. Щоправда інші поляки, студія CD Projekt Red, підтримала колег. Адже коли вони випустили довгоочікувану гру Cyberpunk 2077, то виявилось, що в ній купа недоліків, які розчарували геймерів не менш ніж затримка релізу. Нині недоліки виправлені, але осад лишився.

Навіть трейлер GTA 6 зібрав мільйони просмотрів. Адже продовження культової серії чекали понад 10 років.