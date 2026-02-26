Создатель S.T.A.L.K.E.R. анонсировал sci-fi проект S.T.R.A.N.G.E.R.: первые подробности

Экс-основатель украинской студии GSC Game World Сергей Григорович объявил о разработке нового научно-фантастического проекта S.T.R.A.N.G.E.R. По его словам, игра должна объединить более тридцатилетний опыт команды с новыми технологическими решениями, которые ранее не применялись в индустрии.

Сергей Григорович рассказал, что sci-fi проект S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS станет новым этапом в его творческой деятельности. Проект будет разворачиваться в мире после глобальной ядерной катастрофы, сообщил Григорович агентству "Интерфакс-Украина". S.T.R.A.N.G.E.R. объединит опыт предыдущих игр студии GSC Game World с новейшими технологиями, в частности — с решениями в области искусственного интеллекта.

"Мы создаем не просто игру, а иммерсивный скачок. S.T.R.A.N.G.E.R. вберет в себя все лучшее, что мы наработали за более чем 33 года работы различных команд компании, но при этом предложит фанатам технологии и подход, которых индустрия еще не видела", — отметил Григорович.

Григорович анонсировал sci-fi проект S.T.R.A.N.G.E.R

Кроме этого, разработчик сообщил, что параллельно работает над криптовалютным проектом, однако деталей не раскрыл.

Григорович напомнил, что как генеральный продюсер участвовал в создании известных игровых брендов, среди которых: Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., American Conquest, Heroes of Annihilated Empires и Alexander. Сергей Григорьевич основал GSC Game World в Киеве в 1995 году. Студия получила мировое признание благодаря сериям Cossacks и S.T.A.L.K.E.R. Последним масштабным релизом компании стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — она вышла 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series X|S.

Напомним, что продукты, которые формируют новые культурные коды, становятся наиболее капитализированными. В украинском контексте таким примером можно назвать компьютерную игру компании GSC Game World — S.T.A.L.K.E.R. 2. Этот проект является одним из самых весомых достижений владельца компании Максима Криппы. Благодаря S.T.A.L.K.E.R. 2 миллионы людей в разных странах узнают больше об Украине и формируют интерес к ней.

Ранее мы также информировали, что в России украинскую компанию GSC Game World, которая создала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, внесли в перечень так называемых "нежелательных организаций". Прокуратура страны-агрессора заявила о финансовой поддержке ВСУ со стороны разработчиков и обвинила их в "дискредитации" РФ.