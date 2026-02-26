Творець S.T.A.L.K.E.R. анонсував sci-fi проєкт S.T.R.A.N.G.E.R: перші подробиці

Ексзасновник української студії GSC Game World Сергій Григорович оголосив про розробку нового науково-фантастичного проєкту S.T.R.A.N.G.E.R. За його словами, гра має поєднати понад тридцятирічний досвід команди з новими технологічними рішеннями, яких раніше не застосовували в індустрії.

Сергій Григорович розповів, що sci-fi проєкт S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS стане новим етапом у його творчій діяльності. Проєкт розгортатиметься у світі після глобальної ядерної катастрофи, повідомив Григорович агентству "Інтерфакс-Україна". S.T.R.A.N.G.E.R. поєднає досвід попередніх ігор студії GSC Game World із новітніми технологіями, зокрема — з рішеннями у сфері штучного інтелекту.

"Ми створюємо не просто гру, а імерсивний стрибок. S.T.R.A.N.G.E.R. вбере в себе все найкраще, що ми напрацювали за більш ніж 33 роки роботи різних команд компанії, але при цьому запропонує фанатам технології та підхід, яких індустрія ще не бачила", — зазначив Григорович.

Відео дня

Григорович анонсував sci-fi проєкт S.T.R.A.N.G.E.R

Окрім цього, розробник повідомив, що паралельно працює над криптовалютним проєктом, однак деталей не розкрив.

Григорович нагадав, що як генеральний продюсер долучався до створення відомих ігрових брендів, серед яких: Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., American Conquest, Heroes of Annihilated Empires та Alexander. Сергій Григорович заснував GSC Game World у Києві у 1995 році. Студія здобула світове визнання завдяки серіям Cossacks та S.T.A.L.K.E.R. Останнім масштабним релізом компанії стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — вона вийшла 20 листопада 2024 року для ПК та Xbox Series X|S.

Нагадаємо, що продукти, які формують нові культурні коди, стають найбільш капіталізованими. В українському контексті таким прикладом можна назвати комп’ютерну гру компанії GSC Game World – S.T.A.L.K.E.R. 2. Цей проєкт є одним із найвагоміших досягнень власника компанії Максима Кріппи. Завдяки S.T.A.L.K.E.R. 2 мільйони людей у різних країнах дізнаються більше про Україну та формують інтерес до неї.

Раніше ми також інформували, що в Росії українську компанію GSC Game World, яка створила гру S.T.A.L.K.E.R. 2, внесли до переліку так званих "небажаних організацій". Прокуратура країни-агресора заявила про фінансову підтримку ЗСУ з боку розробників і звинуватила їх у "дискредитації" РФ.