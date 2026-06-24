Оказалась дороже, чем ожидалось: Rockstar назвала цены на GTA 6 и открывает предзаказ

Предзаказы на Grand Theft Auto 6 начнутся 25 июня в полночь. Базовая версия игры будет стоить 80 долларов (около 3 360 гривен), а Ultimate Edition — 100 долларов (около 4 200 гривен).

Об этом сообщили разработчики Rockstar Games на своём официальном сайте.

Игрокам предложат стандартную версию и Ultimate Edition с дополнительным контентом. В максимальную версию войдут эксклюзивные транспортные средства, оружие, одежда, дополнительные активности и события в сюжетной кампании Джейсона и Люсии.

Кроме того, покупатели Ultimate Edition получат стартовый набор для многопользовательского режима, включающий внутриигровую валюту, автомобили, оружие и одежду. Полная кастомизация автомобилей, все тату-салоны и парикмахерские будут доступны только владельцам этого издания.

За оформление предзаказа или покупку игры до 20 ноября геймеры получат набор Vintage Vice City Pack. В него войдут винтажный автомобиль Vapid Stanier 1955 года, дополнительный гараж рядом с районом Оушен-Бич, одежду и причёски для Джейсона и Люсии, эксклюзивный узор для оружия, а также месяц бесплатной подписки на GTA+.

Відео дня

Игроки, оформившие предзаказ, смогут скачать игру уже 12 ноября, чтобы начать играть в первые минуты после релиза 19 ноября. Физические копии также поступят в продажу 12 ноября и будут содержать код для скачивания игры.

Grand Theft Auto 6 будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вместе с анонсом Rockstar также опубликовала новые скриншоты персонажей, автомобилей и игрового мира.

Напомним, ранее "Фокус" писал о Grand Theft Auto VI и обо всём, что на данный момент известно о сюжете будущей игры.

Кроме того, мы сообщали, что трейлер GTA 6 набрал миллионы просмотров, ведь поклонники ждали продолжения культовой серии более 10 лет.