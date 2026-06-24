Виявилась дорожчою, ніж чекали: Rockstar назвала ціни на GTA 6 і відкриває передзамовлення

Попередні замовлення на Grand Theft Auto 6 стартують 25 червня опівночі. Базова версія гри коштуватиме 80 доларів (близько 3 360 гривень), а Ultimate Edition — 100 доларів (близько 4 200 гривень).

Про це повідомили розробники Rockstar Games на своєму офіційному сайті.

Гравцям запропонують стандартне видання та Ultimate Edition з додатковим контентом. До максимального видання увійдуть ексклюзивні транспортні засоби, зброя, одяг, додаткові активності та події в сюжетній кампанії Джейсона і Люсії.

Також покупці Ultimate Edition отримають стартовий набір для багатокористувацького режиму з внутрішньоігровою валютою, автомобілями, зброєю та одягом. Повна кастомізація автомобілів, усі тату-салони та перукарні будуть доступні лише власникам цього видання.

За оформлення передзамовлення або купівлю гри до 20 листопада геймери отримають набір Vintage Vice City Pack. До нього увійдуть вінтажний автомобіль Vapid Stanier 1955 року, додатковий гараж біля району Оушен-Біч, одяг і зачіски для Джейсона та Люсії, ексклюзивний візерунок для зброї, а також місяць безкоштовної підписки на GTA+.

Відео дня

Гравці, які оформлять передзамовлення, зможуть завантажити гру вже 12 листопада, щоб почати грати в перші хвилини після релізу 19 листопада. Фізичні копії також надійдуть у продаж 12 листопада та міститимуть код для завантаження гри.

Grand Theft Auto 6 буде доступна на PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Разом з анонсом Rockstar також опублікувала нові скриншоти персонажів, автомобілів та ігрового світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Grand Theft Auto VI та все, що наразі відомо про сюжет майбутньої гри.

Також ми розповідали, що трейлер GTA 6 зібрав мільйони переглядів, адже на продовження культової серії шанувальники чекали понад 10 років.