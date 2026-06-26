GTA VI принесла создателям 3 миллиарда долларов, — СМИ

Утверждается, что после открытия предпродаж было продано 39 миллионов копий GTA 6 и Rockstar и Take-Two заработали миллиарды. Но в реальности это, скорей всего, только один из прогнозов аналитиков.

Это утверждение распространяется в интернете, но пока компании официально не подтвердили никаких реальных цифр продаж, сообщает The OP Gaming.

Трейлер GTA VI

Скорей всего, фанаты игровой серии имеют в виду прогноз аналитика Йоста ван Дройнена. Именно он считает, что Grand Theft Auto VI может разойтись тиражом около 38 миллионов копий в течение первых 12 месяцев, принеся более 3 миллиарда долларов выручки. Он уверен, что игра способна охватить не менее 30 % всей актуальной аудитории консолей.

Аналитик Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс прогнозирует несколько более скромные результаты — от 30 до 35 миллионов проданных копий к концу 2026 года.

Відео дня

Гарет Сатклифф из Enders Analysis считает, что при благоприятных условиях GTA 6 способна превысить отметку в 50 миллионов копий за первый год, а в лучшем сценарии приблизиться даже к 60 миллионам продаж.

Но аналитики сходятся в одном: GTA 6 станет одним из крупнейших развлекательных релизов в истории, с прогнозами, указывающими на десятки миллионов проданных копий и миллиарды долларов дохода.

Трейлер новой Grand Theft Auto 6

Правда это или нет, сам факт того, что подобные цифры звучат правдоподобно, показывает, насколько безумным стал ажиотаж вокруг GTA 6.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По оценкам аналитиков, игра имеет все шансы стать крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений.

Rockstar Games назвала цену Grand Theft Auto VI за день до начала предзаказов. Стандартная версия игры будет стоить 80 долларов. Ultimate Edition обойдется в 100 долларов и предложит игрокам дополнительные автомобили, оружие, одежду и другой эксклюзивный контент для Джейсона и Люсии.

Среди бонусов Ultimate Edition заявлены спортивный автомобиль ’95 Grotti Cheetah, внедорожник ’67 Vapid Dominator Buggy, дополнительный гараж Paradise Garage, уникальные мастерские для тюнинга транспорта и коллекция классических автомобилей для реставрации. Также владельцы расширенного издания получат эксклюзивные татуировки, прически, одежду и несколько сюжетных заданий в Vice City.

Напомним, Фокус писал о том, что на Grand Theft Auto 6 уже можно сделать предзаказ, но мнгих покупателей смущает высокая цена и отсутствие физического диска в коробке с игрой.

Ранее Фокус писал о Grand Theft Auto VI и обо всём, что на данный момент известно о сюжете будущей игры.