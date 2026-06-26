GTA VI принесла розробникам 3 мільярди доларів, — ЗМІ

Стверджується, що після початку попереднього продажу було продано 39 мільйонів копій GTA 6, а Rockstar і Take-Two заробили мільярди. Але насправді це, найімовірніше, лише один із прогнозів аналітиків.

Ця інформація поширюється в інтернеті, але поки що компанії офіційно не підтвердили жодних реальних показників продажів, повідомляє The OP Gaming.

Трейлер GTA VI

Найімовірніше, шанувальники ігрової серії мають на увазі прогноз аналітика Йоста ван Дройнена. Саме він вважає, що Grand Theft Auto VI може розійтися тиражем близько 38 мільйонів копій протягом перших 12 місяців, принісши понад 3 мільярди доларів виручки. Він упевнений, що гра здатна охопити не менше 30 % усієї актуальної аудиторії консолей.

Аналітик компанії Ampere Analysis Пірс Хардінг-Роллс прогнозує дещо скромніші результати — від 30 до 35 мільйонів проданих копій до кінця 2026 року.

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Гарет Саткліфф із Enders Analysis вважає, що за сприятливих умов GTA 6 може перевищити позначку в 50 мільйонів копій за перший рік, а за найкращого сценарію — навіть наблизитися до 60 мільйонів продажів.

Однак аналітики сходяться в одному: GTA 6 стане одним із найбільших розважальних релізів в історії, а прогнози вказують на десятки мільйонів проданих копій та мільярди доларів прибутку.

Трейлер нової гри Grand Theft Auto 6

Чи це правда, чи ні, але сам факт того, що такі цифри звучать правдоподібно, свідчить про те, наскільки шаленим став ажіотаж навколо GTA 6.

Grand Theft Auto 6 вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. За оцінками аналітиків, гра має всі шанси стати найбільшим релізом в історії індустрії розваг.

Rockstar Games оголосила ціну на Grand Theft Auto VI за день до початку попередніх замовлень. Стандартна версія гри коштуватиме 80 доларів. Ultimate Edition обійдеться в 100 доларів і запропонує гравцям додаткові автомобілі, зброю, одяг та інший ексклюзивний контент для Джейсона та Люсії.

Серед бонусів Ultimate Edition — спортивний автомобіль ’95 Grotti Cheetah, позашляховик ’67 Vapid Dominator Buggy, додатковий гараж Paradise Garage, унікальні майстерні для тюнінгу транспортних засобів та колекція класичних автомобілів для реставрації. Також власники розширеного видання отримають ексклюзивні татуювання, зачіски, одяг та кілька сюжетних завдань у Vice City.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв про те, що на Grand Theft Auto 6 вже можна зробити попереднє замовлення, але багатьох покупців бентежить висока ціна та відсутність фізичного диска в коробці з грою.

Раніше Фокус писав про Grand Theft Auto VI та про все, що на даний момент відомо про сюжет майбутньої гри.