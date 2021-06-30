Российский "Сбербанк" отсудил 24,6 млн грн у оборонного предприятия "Артем"

В сумме, которую должно выплатить предприятие, больше 13 млн гривен — это задолженность по кредиту и проценты за пользование.

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск российского госбанка "Сбербанк" против ГАХК "Артем" постановив взыскать с оборонного предприятия 24,6 млн гривен задолженности. Об этом сообщается на сайте суда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Решение было принято 23 июня, но опубликовано вчера, 29 июня. Согласно материалам суда, российский банк объяснял свои требования ненадлежащим выполнением договора по кредиту от 2013 года в части возвращения кредита и оплаты процентов по пользованию кредитом.

"Сбербанк" от украинского предприятия требовал 34,5 млн гривен, но суд одобрил его частично:

10,4 млн задолженности по кредиту

3,4 млн процентов за пользование кредитом

8,1 млн пеня за просрочку по оплате тела кредита

2,6 млн пеня за просрочку оплаты процентов кредита

368 тыс. судовых сборов.

Всего ГАХК "Артем" должно выплатить 24 937 069 гривен.

Кроме этого сообщается о наличии еще одного дела российского "Сбербанка" против "Артема" от 22 сентября 2020 года. В его рамках от предприятия требуют 10,2 млн долларов и 203,8 млн гривен, также за неуплату кредита.

ГАХК "Артем" — предприятие, входящее в "Укроборонпром". Специализируется на разработке авиационных ракет, снарядов и прочих боеприпасов.

Напомним, ранее Верховный суд встал на сторону "Укроборонпрома" в деле против российского "МиГ", который требовал вернуть средства за поставку военных деталей. Они не были поставлены из-за начала войны с Россией.