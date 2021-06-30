Російський "Сбербанк" відсудив 24,6 млн грн в оборонного підприємства "Артем"
У сумі, яку має виплатити підприємство, понад 13 млн гривень — це заборгованість за кредитом і відсотки за користування.
Господарський суд міста Києва задовольнив позов російського держбанку "Сбербанк" проти ДАХК "Артем", ухваливши стягнути з оборонного підприємства 24,6 млн гривень заборгованості. Про це повідомляється на сайті суду.
Рішення було прийнято 23 червня, але опубліковано вчора, 29 червня. Згідно з матеріалами суду, російський банк пояснював свої вимоги неналежним виконанням договору по кредиту від 2013 року в частині повернення кредиту та сплати відсотків по користуванню кредитом.
"Сбербанк" від українського підприємства вимагав 34,5 млн гривень, але суд схвалив його частково:
- 10,4 млн заборгованості за кредитом
- 3,4 млн відсотків за користування кредитом
- 8,1 млн пеня за протермінування по оплаті тіла кредиту
- 2,6 млн пеня за протермінування оплати відсотків кредиту
- 368 тис. судових зборів.
Усього ДАХК "Артем" має виплатити 24 937 069 гривень.
Крім цього, повідомляється про наявність ще однієї справи російського "Сбербанку" проти "Артема" від 22 вересня 2020 року. У його рамках від підприємства вимагають 10,2 млн доларів і 203,8 млн гривень, також за несплату кредиту.
ДАХК "Артем" — підприємство, що входить в "Укроборонпром". Спеціалізується на розробці авіаційних ракет, снарядів та інших боєприпасів.
Нагадаємо, раніше Верховний суд став на сторону "Укроборонпрому" в справі проти російського "МіГ", який вимагав повернути кошти за постачання військових деталей. Вони не були поставлені через початок війни з Росією.