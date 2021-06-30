Російський "Сбербанк" відсудив 24,6 млн грн в оборонного підприємства "Артем"

У сумі, яку має виплатити підприємство, понад 13 млн гривень — це заборгованість за кредитом і відсотки за користування.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов російського держбанку "Сбербанк" проти ДАХК "Артем", ухваливши стягнути з оборонного підприємства 24,6 млн гривень заборгованості. Про це повідомляється на сайті суду.

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Рішення було прийнято 23 червня, але опубліковано вчора, 29 червня. Згідно з матеріалами суду, російський банк пояснював свої вимоги неналежним виконанням договору по кредиту від 2013 року в частині повернення кредиту та сплати відсотків по користуванню кредитом.

"Сбербанк" від українського підприємства вимагав 34,5 млн гривень, але суд схвалив його частково:

10,4 млн заборгованості за кредитом

3,4 млн відсотків за користування кредитом

8,1 млн пеня за протермінування по оплаті тіла кредиту

2,6 млн пеня за протермінування оплати відсотків кредиту

368 тис. судових зборів.

Усього ДАХК "Артем" має виплатити 24 937 069 гривень.

Крім цього, повідомляється про наявність ще однієї справи російського "Сбербанку" проти "Артема" від 22 вересня 2020 року. У його рамках від підприємства вимагають 10,2 млн доларів і 203,8 млн гривень, також за несплату кредиту.

ДАХК "Артем" — підприємство, що входить в "Укроборонпром". Спеціалізується на розробці авіаційних ракет, снарядів та інших боєприпасів.

Нагадаємо, раніше Верховний суд став на сторону "Укроборонпрому" в справі проти російського "МіГ", який вимагав повернути кошти за постачання військових деталей. Вони не були поставлені через початок війни з Росією.