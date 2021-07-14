Следить и обороняться. В Германии создали космическое командование Вооруженных сил (фото)

Новое командование создается на фоне усиления РФ и КНР в космосе, что ставит под угрозу безопасность страны.

В Германии объявили о создании отдельного командования, связанного с космосом, став 8 страной в мире с таким командованием. Об этом сообщает Defense News.

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13 июля Министерство обороны Германии представило новое космическое командование в Немецком центре информации о космической обстановке в Удеме. В заявлении Министерства указывается, что принятие решения о создании космического командования связано с растущей зависимостью вооруженных сил от космических данных, услуг и продуктов.

Новое подразделение должно взять на себя охрану и наблюдение за собственными и чужими спутниками, а также опасным космическим мусором. Кроме этого командование должно анализировать деятельность других стран в космосе.

[ + – ] Аннегрет Крамп-Карренбауэр и начальник космического центра полковник Марко Мандерфельд Фото: bundestag.de

"Операции в космосе — это всегда оборонительные операции", — заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она также добавила, что космическое командование необходимо также из-за достижений в космосе РФ и Китая, которые способны нанести серьезный урон даже продвинутым противникам. Космос стал критически важной инфраструктурой. Об этом пишет Reuters.

Помимо Германии военные космические штабы есть в России, США, Великобритании, Франции, Индии, Иране и Китае.

Напомним, 30 августа в США появилось космическое командование Вооруженных сил.