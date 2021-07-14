Стежити й оборонятися. У Німеччині створили космічне командування Збройних сил (фото)

Нове командування створюється на тлі посилення РФ та КНР у космосі, що ставить під загрозу безпеку країни.

У Німеччині оголосили про створення окремого командування, пов'язаного з космосом, ставши 8 країною в світі з таким командуванням. Про це повідомляє Defense News.

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13 липня Міністерство оборони Німеччини представило нове космічне командування в Німецькому центрі інформації про космічну ситуацію в Удемі. У заяві Міністерства вказується, що ухвалення рішення про створення космічного командування пов'язане з підвищеною залежністю збройних сил від космічних даних, послуг і продуктів.

Новий підрозділ має взяти на себе охорону та спостереження за власними і чужими супутниками, а також небезпечним космічним сміттям. Крім цього командування повинно аналізувати діяльність інших країн у космосі.

[ + – ] Аннеґрет Крамп-Карренбауер і начальник космічного центру полковник Марко Мандерфельд Фото: bundestag.de

"Операції в космосі — це завжди оборонні операції", — заявила міністриня оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Вона також додала, що космічне командування необхідне також через досягнення в космосі РФ і Китаю, які здатні завдати серйозної шкоди навіть просунутим противникам. Космос став критично важливою інфраструктурою. Про це пише Reuters.

Крім Німеччини військові космічні штаби є в Росії, США, Великобританії, Франції, Індії, Ірані та Китаї.

Нагадаємо, 30 серпня в США з'явилося космічне командування Збройних сил.