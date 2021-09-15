В Украине приняли на вооружение РСЗО "Верба": чем она лучше советского "Града" (фото)

Украинская разработка получила новую систему заряжания, систему навигации, связи, стабилизации и ряд других улучшений, в сравнении с БМ-21 "Град".

Реактивную систему залпового огня "Верба", разработанную Харьковский КБ им. Морозова приняли на вооружение украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Верба" разрабатывалась на базе БМ-21 "Град", но пусковая установка имеет ряд усовершенствований. Например, украинская разработка получила систему навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы, чего не было у советской установки.

Также удалось сократить в 5 раз время на подготовку к стрельбе за счет автоматизации процессов. Экипаж может наводить РСЗО, вести огонь и перезаряжать установку в автоматическом режиме. Перезарядка занимает всего 10 минут. Ранее каждый снаряд весом более 60 кг пришлось заряжать вручную. На перезарядку полного боекомплекта уходило от часа до двух.

Реактивная установка также получила шасси от КрАЗ, что по заявлению разработчиков, дает большую мобильность и проходимость. "Верба" имеет современные системы цифровой связи и каналы защищенной передачи информации.

Характеристики "Вербы" и сравнение с БМ-21 "Град":

Дальность стрельбы — 40 км (20 км у "Града")

Максимальная скорость — 85-100 км/ч (75-90 км/ч)

Расчет БМ — 5 человек (6 человек)

Скорость перезарядки после полного пуска — 10 минут (1-2 часа).

Количество ракет — 40 (40)

Напомним, КБ "Южное" провело успешные испытания реактивных снарядов "Тайфун-1" для "Градов" и "Вербы". Отметим, что "Вербу" показали в 2015 году.