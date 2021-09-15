В Україні взяли на озброєння РСЗВ "Верба": чим вона краща, ніж радянський "Град" (фото)

Українська розробка отримала нову систему зарядження, систему навігації, зв'язку, стабілізації і низку інших поліпшень, порівняно з БМ-21 "Град".

Реактивну систему залпового вогню "Верба", розроблену Харківським КБ ім. Морозова взяли на озброєння української армії. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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"Верба" розроблялася на базі БМ-21 "Град", але пускова установка має низку вдосконалень. Наприклад, українська розробка отримала систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи, чого не було в радянській установці.

Також вдалося скоротити в 5 разів час на підготовку до стрільби за рахунок автоматизації процесів. Екіпаж може наводити РСЗВ, вести вогонь і перезаряджати установку в автоматичному режимі. Перезарядка триває всього 10 хвилин. Раніше кожен снаряд вагою понад 60 кг довелося заряджати вручну. На перезарядку повного боєкомплекту йшло від години до двох.

Реактивна установка також отримала шасі від КрАЗ, що за заявою розробників, дає велику мобільність і прохідність. "Верба" має сучасні системи цифрового зв'язку і канали захищеного передавання інформації.

Характеристики "Верби" і порівняння з БМ-21 "Град":

дальність стрільби — 40 км (20 км у "Граду");

максимальна швидкість — 85-100 км/год (75-90 км/год);

розрахунок БМ — 5 осіб (6 осіб);

швидкість перезарядки після повного пуску — 10 хвилин (1-2 години);

кількість ракет — 40 (40).

Нагадаємо, КБ "Південне" провело успішні випробування реактивних снарядів "Тайфун-1" для "Градів" і "Верби". Зазначимо, що "Вербу" показали в 2015 році.