В России возле границы с Украиной начались первые сборы с новыми резервистами

Число хорошо подготовленных резервистов в Южном военном округе планируется довести до 38 тыс. человек.

На российском общевойсковом полигоне "Кадамовский" под Новочеркасском (Ростовская область) начались первые лагерные сборы с подразделениями создаваемого Боевого армейского резерва страны (БАРС). Об этом сообщило издание "Волгоградская правда".

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Ранее пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) РФ информировала, что в регионах дислокации 8-й общевойсковой армии идет формирование подразделений войск территориальной обороны, которые станут частью БАРС.

По состоянию на 18 сентября, в БАРС вступили около 1000 человек. Всего в резерв в ЮВО планируется привлечь 38 тысяч человек.

На девяти полигонах округа для резервистов созданы 23 объекта учебно-материальной базы, руководить занятиями будут 240 офицеров и сержантов.

[ + – ] Строительство военного городка на полигоне "Кадамовский"

Первый контракт резервисты заключают на три года, следующий можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста.

Резервисты будут тренироваться ежемесячно, а сборы у них будут раз в год. За трое суток, проведенных на сборах, офицер дополнительно к своей зарплате по месту работы получит до 10 тысяч рублей (около 4000 грн), солдат или сержант – до 5 тысяч (2000 грн).

В мирное время резервисты будут заниматься охраной особо важных военный и государственных объектов, поддержанием правопорядка, ликвидацией последствий стихийных бедствий.

В ряды резервистов могут вступить граждане РФ, годные по состоянию здоровья, с образованием не ниже 9 классов. Ограничения по возрасту: 42 года – для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 – для младших офицеров и 57 – для старших.

В сентябре Минобороны РФ сообщало о наращивании количества резервистов в российской армии. Резервистами укомплектовывали части, которые принимали участие в учениях "Запад-2021".

Издание "Независимая газета" писало, что численность населения регионов, входящих в состав ЮВО, составляет около 26 млн человек. Учитывая низкие зарплаты и безработицу, набрать 38 тыс. резервистов, видимо, не будет сложно. Однако на набор личного состава для целого армейского корпуса отводится только месяц. Это нормативы времен войны. С чем связана сейчас такая оперативность комплектования резерва – не сообщается.

Напомним, российских военнослужащих обязали учить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Включить ее в качестве обязательной для изучения во время занятий по военно-политической подготовке приказал министр обороны Сергей Шойгу.