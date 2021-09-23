У Росії біля кордону з Україною почалися перші збори з новими резервістами

Кількість добре підготовлених резервістів у Південному військовому окрузі планується довести до 38 тис. осіб.

На російському загальновійськовому полігоні "Кадамовський" під Новочеркаським (Ростовська область) почалися перші табірні збори з підрозділами створюваного Бойового армійського резерву країни (БАРС). Про це повідомило видання "Волгоградська правда".

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Раніше пресслужба Південного військового округу (ПВО) РФ інформувала, що в регіонах дислокації 8-ї загальновійськової армії триває формування підрозділів військ територіальної оборони, які стануть частиною БАРС.

Станом на 18 вересня, у БАРС вступили майже 1 000 осіб. Усього до резерву в ПВО планується залучити 38 тисяч осіб.

На дев'яти полігонах округу для резервістів створені 23 об'єкти навчально-матеріальної бази, керуватимуть заняттями 240 офіцерів і сержантів.

[ + – ] Будівництво військового містечка на полігоні "Кадамовський"

Перший контракт резервісти укладають на три роки, наступний можна підписати на 5 років, або до досягнення граничного віку.

Резервісти будуть тренуватися щомісяця, а збори у них будуть раз на рік. За три доби, проведених на зборах, офіцер додатково до своєї зарплати за місцем роботи отримає до 10 тисяч рублів (приблизно 4 000 грн), солдат чи сержант — до 5 тисяч (2 000 грн).

У мирний час резервісти займатимуться охороною особливо важливих військових і державних об'єктів, підтриманням правопорядку, ліквідацією наслідків стихійних лих.

До лав резервістів можуть вступити громадяни РФ, придатні за станом здоров'я, з освітою не нижче 9 класів. Обмеження за віком: 42 роки — для прапорщиків, сержантів і солдатів, 52 — для молодших офіцерів і 57 — для старших.

У вересні Міноборони РФ повідомляло про нарощування кількості резервістів у російській армії. Резервістами укомплектовували частини, які брали участь в навчаннях "Захід-2021".

Видання "Незалежна газета" писало, що чисельність населення регіонів, що входять до складу ПВО, становить приблизно 26 млн осіб. З огляду на низькі зарплати і безробіття, набрати 38 тис. резервістів, мабуть, не буде складно. Однак на набір особового складу для цілого армійського корпусу відводиться тільки місяць. Це нормативи часів війни. З чим пов'язана зараз така оперативність комплектування резерву — не повідомляється.

Нагадаємо, російських військовослужбовців зобов'язали вчити статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". Вказати її як обов'язкову для вивчення під час занять з військово-політичної підготовки наказав міністр оборони Сергій Шойгу.