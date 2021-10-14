Военный Фокус День защитников и защитниц Украины 2021. Армия в лицах (фото) Игаль Левин 14 октября 2021 в 11:15 5 Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook | Боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на фронте В День защитников и защитниц Украины Фокус подготовил для вас подборку фотографий. Посмотрите на лица тех, кто защищает страну. С праздником! Оксана — боевой медик из 30-й отдельной механизированной бригады [+–] Фото: "Армия Информ" Командир отделения связи — старший солдат Татьяна Колесник [+–] Фото: "Армия Информ" Боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" [+–] Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook Юля — боевой медик [+–] Фото: "Армия Информ" Танкист 1-й отдельной танковой Северской бригады [+–] Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада Ольга Стадниченко — старший механик отдела классификации и передачи данных Харьковского национального университета ВВС имени Ивана Кожедуба [+–] Фото: "Армия Информ" Боевой пилот Александр Бунин [+–] Фото: "Армия Информ" Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады [+–] Фото: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Боевые пловцы 73-го морского центра специальных операций [+–] Фото: 73 МЦСпО Командир водолазного взвода старший лейтенант Марина Станкевич [+–] Фото: "Армия Информ" Боец 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко [+–] Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада Кристина (позывной "Самара"), помощник гранатометчика в одном из подразделений морской пехоты [+–] Фото: "Армия Информ" Пилот истребителя из Воздушного командования "Центр" [+–] Фото: Повітряне командування "Центр" Матрос за пулеметом на патрульном катере [+–] Фото: Facebook / ВМС ЗС України Медик сил Территориальной обороны Украины [+–] Фото: 130 батальон ТрО г. Киева Артиллеристы со своим орудием в поле [+–] Фото: "Армия Информ" Боец ВСУ на фронте в окопе с оружием в руках [+–] Фото: Минобороны Украины Боец ССО Украины на учениях с полевым компьютером и системами [+–] Фото: Минобороны Украины Разведчик ГУР МОУ на учениях [+–] Фото: "Армия Информ" Теги: Украина всу 14 октября День защитников и защитниц Украины поделиться в Facebook твитнуть отправить в Telegram отправить в Viber отправить в Whatsapp отправить в Messenger