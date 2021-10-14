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Военный Фокус

День защитников и защитниц Украины 2021. Армия в лицах (фото)

Игаль Левин
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Украинский солдат в окопе на фронте российско-украинской войны
Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook | Боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на фронте

В День защитников и защитниц Украины Фокус подготовил для вас подборку фотографий. Посмотрите на лица тех, кто защищает страну. С праздником!

боевой медик на фронте
Оксана — боевой медик из 30-й отдельной механизированной бригады
Фото: "Армия Информ"
девушка в форме улыбается нам
Командир отделения связи — старший солдат Татьяна Колесник
Фото: "Армия Информ"
солдат смотрит на нас и улыбается
Боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"
Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook
молодая девушка в военном обмундировании
Юля — боевой медик
Фото: "Армия Информ"
танкист в шлеме и со снарядами на плече
Танкист 1-й отдельной танковой Северской бригады
Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада
механик у аппарата с проводами
Ольга Стадниченко — старший механик отдела классификации и передачи данных Харьковского национального университета ВВС имени Ивана Кожедуба
Фото: "Армия Информ"
пилот смотрит на нас на фоне вертолетов
Боевой пилот Александр Бунин
Фото: "Армия Информ"
офицер отдает честь на построении
Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады
Фото: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада
морские котики смотрят на тебя в полном обмундировании
Боевые пловцы 73-го морского центра специальных операций
Фото: 73 МЦСпО
командир в водолазном костюме смотрит немного мимо камеры
Командир водолазного взвода старший лейтенант Марина Станкевич
Фото: "Армия Информ"
солдат на марше сидя на броне делает сэлфи
Боец 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко
Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада
девушка в форме смотрит на тебя из окопа
Кристина (позывной "Самара"), помощник гранатометчика в одном из подразделений морской пехоты
Фото: "Армия Информ"
пилот в самолете запускает ракету воздух-воздух
Пилот истребителя из Воздушного командования "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"
Матрос за пулеметом на патрульном катере
Матрос за пулеметом на патрульном катере
Фото: Facebook / ВМС ЗС України
медик с медицинской сумкой
Медик сил Территориальной обороны Украины
Фото: 130 батальон ТрО г. Киева
Артиллеристы со своим орудием в поле
Артиллеристы со своим орудием в поле
Фото: "Армия Информ"
Боец ВСУ на фронте в окопе с оружием в руках
Боец ВСУ на фронте в окопе с оружием в руках
Фото: Минобороны Украины
Боец ССО Украины, учения, полевой компьютер
Боец ССО Украины на учениях с полевым компьютером и системами
Фото: Минобороны Украины
Разведчик ГУР МОУ на учениях
Разведчик ГУР МОУ на учениях
Фото: "Армия Информ"