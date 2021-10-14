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Воєнний фокус

День захисників і захисниць України 2021. Армія в обличчях (фото)

Ігаль Левін
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Український солдат в окопі на фронті російсько-української війни
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook | Боєць 93-й окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на фронті

У День захисників і захисниць України Фокус підготував для вас добірку фотографій. Подивіться на обличчя тих, хто захищає країну. Зі святом!

бойової медик на фронті
Оксана — бойовий медик з 30-ї окремої механізованої бригади
Фото: "Армія Інформ"
дівчина у формі посміхається нам
Командир відділення зв'язку — старший солдат Тетяна Колесник
Фото: "Армія Інформ"
солдат дивиться на нас і посміхається
Боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
молода дівчина у військовому обмундируванні
Юля — бойовий медик
Фото: "Армія Інформ"
танкіст в шоломі і з снарядами на плечі
Танкіст 1-ї окремої танкової Сіверської бригади
Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада
механік біля апарату з дротами
Ольга Стадніченко — старший механік відділу класифікації та передачі даних Харківського національного університету ВПС імені Івана Кожедуба
Фото: "Армія Інформ"
пілот дивиться на нас на тлі вертольотів
Бойовий пілот Олександр Бунін
Фото: "Армія Інформ"
офіцер віддає честь на шикуванні
Офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Фото: 95-а окрема десантно-штурмова бригада
морські котики дивляться на тебе у повному обмундируванні
Бойові плавці 73-го морського центру спеціальних операцій
Фото: 73 МЦСпО
командир у водолазному костюмі дивиться трохи повз камеру
Командир водолазного взводу старший лейтенант Марина Станкевич
Фото: "Армія Інформ"
солдат на марші сидячи на броні робить селфі
Боєць 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка
Фото: 17-та окрема танкова бригада
дівчина у формі дивиться на тебе з окопу
Христина (позивний "Самара"), помічниця гранатометника в одному з підрозділів морської піхоти
Фото: "Армія Інформ"
пілот в літаку запускає ракету повітря-повітря
Пілот винищувача з Повітряного командування "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"
Матрос за кулеметом на патрульному катері
Матрос за кулеметом на патрульному катері
Фото: Facebook / ВМС ЗС України
медик з медичною сумкою
Медик сил Територіальної оборони України
Фото: 130 батальйон ТрО м. Києва
Артилеристи зі своєю зброєю у полі
Артилеристи зі своєю зброєю у полі
Фото: "Армія Інформ"
Боєць ЗСУ на фронті в окопі зі зброєю в руках
Боєць ЗСУ на фронті в окопі зі зброєю в руках
Фото: Минобороны Украины
Боєць ССО України, вчення, польовий комп'ютер
Боєць ССО України на навчаннях з польовим комп'ютером і системами
Фото: Минобороны Украины
Розвідник ГУР МОУ на навчаннях
Розвідник ГУР МОУ на навчаннях
Фото: "Армія Інформ"