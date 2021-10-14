Воєнний фокус День захисників і захисниць України 2021. Армія в обличчях (фото) Ігаль Левін 14 жовтня 2021 в 11:15 51 Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook | Боєць 93-й окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на фронті У День захисників і захисниць України Фокус підготував для вас добірку фотографій. Подивіться на обличчя тих, хто захищає країну. Зі святом! Оксана — бойовий медик з 30-ї окремої механізованої бригади [+–] Фото: "Армія Інформ" Командир відділення зв'язку — старший солдат Тетяна Колесник [+–] Фото: "Армія Інформ" Боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" [+–] Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook Юля — бойовий медик [+–] Фото: "Армія Інформ" Танкіст 1-ї окремої танкової Сіверської бригади [+–] Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада Ольга Стадніченко — старший механік відділу класифікації та передачі даних Харківського національного університету ВПС імені Івана Кожедуба [+–] Фото: "Армія Інформ" Бойовий пілот Олександр Бунін [+–] Фото: "Армія Інформ" Офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади [+–] Фото: 95-а окрема десантно-штурмова бригада Бойові плавці 73-го морського центру спеціальних операцій [+–] Фото: 73 МЦСпО Командир водолазного взводу старший лейтенант Марина Станкевич [+–] Фото: "Армія Інформ" Боєць 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка [+–] Фото: 17-та окрема танкова бригада Христина (позивний "Самара"), помічниця гранатометника в одному з підрозділів морської піхоти [+–] Фото: "Армія Інформ" Пілот винищувача з Повітряного командування "Центр" [+–] Фото: Повітряне командування "Центр" Матрос за кулеметом на патрульному катері [+–] Фото: Facebook / ВМС ЗС України Медик сил Територіальної оборони України [+–] Фото: 130 батальйон ТрО м. Києва Артилеристи зі своєю зброєю у полі [+–] Фото: "Армія Інформ" Боєць ЗСУ на фронті в окопі зі зброєю в руках [+–] Фото: Минобороны Украины Боєць ССО України на навчаннях з польовим комп'ютером і системами [+–] Фото: Минобороны Украины Розвідник ГУР МОУ на навчаннях [+–] Фото: "Армія Інформ" Теги: Україна ЗСУ 14 жовтня День захисників і захисниць України поділитись у Facebook твітнути відправити у Telegram відправити у Viber відправити у Whatsapp відправити у Messenger