22-млрдный контракт Microsoft с армией США на поставку очков дополненной реальности перенесли

Компания Билла Гейтса должна поставить в армию США 100 тысяч очков, расширяющие возможности военных на поле боя за счет современных датчиков и приложений.

Армия США отложила план по внедрения очков дополненной реальности Microsoft IVAS на 2022 год, а не на конец 2021 года финансового года, как планировалось ранее. Об этом сообщает Army-technology.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Указывается, что первые подразделения получат очки дополненной реальности лишь в сентябре 2022 года. Технология IVAS создана для того, чтобы сделать боевые действия более безопасными для солдат и повысить их эффективность на поле сражения.

[ + – ] Устройство создано на базе очков смешанной реальности HoloLens 2

Очки содержат в себе ночное и тепловое видение, карты местности, и значительно расширяют возможности солдат за счет дополненной реальности. Все это работает на базе облачного сервиса Microsoft Azure.

Контракт с американской армией может стоить до 22 млрд долларов. А сам факт переноса, как указывают в издании, говорит о приверженности Пентагона к контракту с американской компанией. Соглашением предусматривается закупка 100 тысяч шлемов дополненной реальности, которые будут производиться в течение 10 лет.

Напомним, 1 апреля стал известен победитель в тендере Минобороны США на поставку в армию шлемов виртуальной реальности. В нем победила компания Microsoft со своими очками IVAS.