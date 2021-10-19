22-млрдний контракт Microsoft з армією США на поставку окулярів доповненої реальності перенесли

Компанія Білла Гейтса повинна поставити в армію США 100 тисяч окулярів, що розширюють можливості військових на полі бою за рахунок сучасних датчиків і додатків.

Армія США відклала план із впровадження окулярів доповненої реальності Microsoft IVAS на 2022 рік, а не на кінець 2021 року фінансового року, як планувалося раніше. Про це повідомляє Army-technology.

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Вказується, що перші підрозділи отримають окуляри доповненої реальності лише у вересні 2022 року. Технологія IVAS створена для того, щоб зробити бойові дії більш безпечними для солдатів і підвищити їхню ефективність на полі битви.

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Окуляри містять в собі нічне й теплове бачення, карти місцевості, і значно розширюють можливості солдатів за рахунок доповненої реальності. Усе це працює на базі хмарного сервісу Microsoft Azure.

Контракт з американською армією може коштувати до 22 млрд доларів. А сам факт перенесення, як вказують у виданні, говорить про прихильність Пентагону до контракту з американською компанією. Угодою передбачається закупівля 100 тисяч шоломів доповненої реальності, які будуть вироблятися протягом 10 років.

Нагадаємо, 1 квітня став відомий переможець у тендері Міноборони США на постачання в армію шоломів віртуальної реальності. У ньому перемогла компанія Microsoft зі своїми окулярами IVAS.