Microsoft доставить в армію США партію окуляр доповненої реальності на $ 21,9 млрд (фото)

Пристрої дозволяють бачити карту місцевості, спеціальні голограми оточення бійця, а також компас з тепловізором.

Техногігант Microsoft виграв у тендері Міністерства оборони США на поставку в армію шоломів віртуальної реальності HoloLens 2. Про це повідомляє CNBC.

Тендер передбачає закупівлю 100 тисяч шоломів доповненої реальності, які американська компанія повинна буде поставити на протязі 10 років.

Гарнітура дозволять солдатам бачити спеціальні голограми, які накладаються на реальне оточення бійця, взаємодіяти з ними за допомогою рук і голосових жестів. Для здійснення координації між бійцями налагодять зв'язок за допомогою хмари Microsoft Azure.

Доповнена реальність також додавала бійцям можливість бачити на екрані карту, компас і тепловізор. Все виробництво відбуватиметься на території США. Про це повідомляє Reuters.

"Гарнітура IVAS заснована на HoloLens і доповнена хмарними сервісами Microsoft Azure, надає платформу, яка зробить солдатів ефективнішими", — заявив технічний фахівець Microsoft Алекс Кіпман.

Цей тендер є продовженням раніше отриманого контракту Microsoft на розробку прототипів шолома HoloLens 1 покоління. Сума тодішнього контракту становила 480 млн доларів.,

Доповнена реальність — це технологія, яка дозволяє за допомогою різних пристроїв доповнювати існуючу реальність. Наприклад, за допомогою камери смартфона, на екран телефону можна проектувати різні зображення або дані, "прив'язуючи" їх до об'єкту з реальності. Існує кілька варіантів реалізації технології доповненої реальності.

Нагадаємо, в США почали випробування електричної пожежної машини за 1 млн доларів.

Зазначимо, що армія США розробляє окуляри доповненої реальності для службових собак.

12 грудня 2020 провели першу операція у світі з використанням доповненої реальності.