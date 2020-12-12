Проведена первая в мире операция на позвоночнике с использованием дополненной реальности

Больница в Цюрихе, где провели уникальную операцию, специализируется на проблемах опорно-двигательного аппарата.

В Цюрихе (Швейцария) врачи успешно провели первую в мире операцию на позвоночнике с голографической навигацией. Технология была разработана в университетской больнице Балгриста в рамках проекта с участием исследователей Высшей технологической школы Цюриха (ETH Zurich). Пациент чувствует себя хорошо, сообщается на сайте клиники.

Отмечается, что больница Балгриста специализируется на проблемах опорно-двигательного аппарата, что предполагает частую работу на позвоночнике.

В клинике в последние годы разрабатывали систему дополненной реальности, которая должна была помочь хирургу в этой работе. Например, хирург в спецочках дополненной реальности мог одновременно видеть живой орган пациента и совмещенное с ним томографическое изображение органа. Это помогало прогнозировать насколько далеко, как именно и под каким углом войдут в кость скрепляющие шурупы.

Первая операция с использованием очков дополненной реальности была проведена в начале декабря. Операцию проводил директор клиники и главный хирург Мазда Фаршад.

Отметим, ранее в Александровской больнице Киева пациенту впервые имплантировали механическое сердце. Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдал тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов.

В августе в больнице Львова умер мужчина, которому хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадили поджелудочную железу.