Могли создать опасность для МКС: США обвинили РФ в испытании противоспутникового оружия

По информации Госдепа, в результате испытаний образовалось свыше 1500 единиц космического мусора, что могло нести угрозу экипажу Международной космической станции.

В США обеспокоены крупными испытаниями противоспутникового оружия в РФ, которое могло нести угрозу для Международной космической станции. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В ВВС подтвердили, что в РФ имело место редкое и потенциально опасное испытание оружия. В Госдепе планируют выступить с заявлением из-за действий России. Сообщается, что был риск образования мусора.

Один из источников заявил, что ракета наземного базирования была запущена по цели на орбите.

"Мы активно работаем над характеристикой поля обломков и продолжим обеспечивать, чтобы все космические державы располагали информацией, необходимой для маневрирования спутников в случае столкновения. Мы также находимся в процессе работы с межведомственными организациями, включая Государственный департамент и НАСА, над этими отчетами и предоставим обновленную информацию в ближайшем будущем", — заявили в Госдепе.

В то же время пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что в результате испытаний образовалось свыше 1500 единиц мусора.

При этом в Роскосмосе вышло распоряжение для экипажа МКС быстро надеть скафандры и прыгнуть в безопасное место, если на станцию попадут осколки. Но остается неизвестным, было ли связано объявление с испытанием противоспутникового оружия.

Как пишут в издании, МКС подвержена риску столкновения с маленькими объектами. Их невозможно отследить, а сама станция вращается на высоте 400 км от Земли.

Напомним, в июле 2020 года США также зафиксировали испытания "убийцы спутников". В 2019 году подобный России пуск совершили в Индии. Ракета поразила спутник на высоте 300 км.