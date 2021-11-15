Могли створити небезпеку для МКС: США звинуватили РФ у випробуванні протисупутникової зброї

За інформацією Держдепу, внаслідок випробувань утворилося понад 1 500 одиниць космічного сміття, що могло загрожувати екіпажу Міжнародної космічної станції.

У США стурбовані великими випробуваннями протисупутникової зброї в РФ, яка могла загрожувати Міжнародній космічній станції. Про це повідомляє CNN, посилаючись на чиновників.

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У ВПС підтвердили, що в РФ здійснювалося рідкісне та потенційно небезпечне випробування зброї. У Держдепі планують виступити із заявою через дії Росії. Повідомляється, що був ризик утворення сміття.

Одне з джерел заявило, що ракета наземного базування була запущена за ціллю на орбіті.

"Ми активно працюємо над характеристикою поля уламків і продовжимо забезпечувати, щоб усі космічні держави мали в своєму розпорядженні інформацію, необхідну для маневрування супутників у разі зіткнення. Ми також знаходимося в процесі роботи з міжвідомчими організаціями, враховуючи Державний департамент і НАСА, над цими звітами та надамо оновлену інформацію у найближчому майбутньому", — заявили в Держдепі.

Водночас, прессекретар Держдепу Нед Прайс заявив, що внаслідок випробувань утворилося понад 1 500 одиниць сміття.

При цьому в Роскосмосі вийшло розпорядження для екіпажу МКС швидко вдягнути скафандри і стрибнути в безпечне місце, якщо на станцію потраплять уламки. Але залишається невідомим, чи було пов'язане оголошення із випробуванням протисупутникової зброї.

Як пишуть у виданні, МКС схильна до ризику зіткнення з маленькими об'єктами. Їх неможливо відстежити, а сама станція обертається на висоті 400 км від Землі.

Нагадаємо, у липні 2020 року США також зафіксували випробування "вбивці супутників". У 2019 році подібний до Росії пуск здійснили в Індії. Ракета уразила супутник на висоті 300 км.