Евросоюз разработал новую стратегию обороны: CNN узнал детали

В Евросоюзе представили оборонный проект по созданию военных групп быстрого реагирования. Солдаты будут решать определенные задачи.

Европейский оборонный проект "Стратегический компас безопасности и обороны" предполагает оперативную переброску 5 тысяч военных в условиях кризисной ситуации. Копия проекта поступила в распоряжение американского телеканала CNN.

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Это будут группы быстрого реагирования, а не постоянные военные силы, подчиняющиеся Брюсселю. Группы сформируют под конкретную задачу из солдат стран-участников Евросоюза. Цели предполагаются различные – от миссий по эвакуации по примеру афганской, до поддержания порядка на границе и защиты гуманитарных миссий.

Авторы концепции подчеркивают, что развертывание войск от имени Евросоюза потребует одобрения всех его членов.

Документ описывает необходимость общего подхода к оборонным закупкам, исследованиям и разведке. Для этого нужно увеличить военные расходы ЕС и каждой страны в отдельности.

Будет ли у Евросоюза собственная армия?

Журналисты телеканала задали вопрос об армии Евросоюза более, чем 20 европейским чиновниками, дипломатам и политикам. Все согласились с необходимости дополнительной защиты региона.

Франция выступает активнее всех за создание европейской армии. Президент Эммануэль Макрон не раз говорил о сильной Европе уменьшении роли НАТО в регионе под руководством США.

[ + – ] Президент Франции Эммануэль Макрон

Посол Италии в ЕС Пьетро Бенасси заявил о разнице конституционных и военных позиций некоторых стран Евросоюза. Однако он уверен в возможности создания общей оборонной стратегии.

Страны восточной части ЕС – Польша, Эстония и Литва, думаю о поддержке этого проекта при условии, что если в официальном соглашении скажут об угрозе от России и, в меньшей степени, от Китая.

Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция отказались участвовать в "Стратегическом компасе". Германия сосредоточена на формировании следующего правительства, поэтому пока весьма трудно предсказать военные приоритеты Берлина в следующем году.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб считает, что энтузиазм Брюсселя по поводу собственной безопасности сейчас весьма уместен и важен. США не собираются вечно поддерживать европейскую безопасность Европы, подчеркнул он.

Фокус уже писал, что четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, предлагали создать в Европе бригаду быстрого реагирования из 5 тыс. военных.

Напомним, что в ноябре 20-18 года Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия создали коалицию вооруженных сил. Это объединение готово реагировать на кризисы возле границ.