Євросоюз розробив нову стратегію оборони: CNN дізнався деталі

У Євросоюзі представили оборонний проект, який має на меті створення військових груп швидкого реагування. Солдати вирішуватимуть певні завдання.

Європейський оборонний проект "Стратегічний компас безпеки та оборони" передбачає оперативне перекидання 5 тисяч військових в умовах кризової ситуації. Копія проекту надійшла американському телеканалу CNN.

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Це будуть групи швидкого реагування, а не постійні військові сили, які підпорядковуються Брюсселю. Групи сформують під конкретне завдання із солдатів країн-учасниць Євросоюзу. Цілі передбачаються різні – від місій з евакуації за зразком афганської до підтримки порядку на кордоні та захисту гуманітарних місій.

Автори концепції наголошують, що розгортання військ від імені Євросоюзу вимагатиме схвалення всіх його членів.

Документ визначає необхідність загального підходу до оборонних закупівель, досліджень та розвідки. Для цього потрібно збільшити військові витрати ЄС та кожної країни окремо.

Чи матиме Євросоюз власну армію?

Журналісти телеканалу поставили питання про армію Євросоюзу більш ніж 20 європейським чиновникам, дипломатам та політикам. Усі погодились із необхідністю додаткового захисту регіону.

Франція виступає найактивніше за створення європейської армії. Президент Еммануель Макрон неодноразово говорив про сильну Європу і зменшення ролі НАТО в регіоні під керівництвом США.

[ + – ] Президент Франції Еммануель Макрон

Посол Італії в ЄС П'єтро Бенассі заявив про різницю конституційних та військових позицій деяких країн Євросоюзу. Однак він упевнений у можливості створення спільної оборонної стратегії.

Країни східної частини ЄС – Польща, Естонія та Литва – думають про підтримку цього проекту за умови, якщо в офіційній угоді скажуть про загрозу від Росії та, меншою мірою, від Китаю.

Данія, Нідерланди, Австрія та Швеція відмовилися брати участь у "Стратегічному компасі". Німеччина зосереджена на формуванні наступного уряду, тому поки що важко передбачити військові пріоритети Берліна наступного року.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб вважає, що ентузіазм Брюсселя щодо власної безпеки зараз дуже доречний та важливий. США не збираються вічно підтримувати європейську безпеку Європи, наголосив він.

Фокус вже писав, що чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину та Францію, пропонували створити в Європі бригаду швидкого реагування із 5 тис. військових.

Нагадаємо, що у листопаді 20-18 року Німеччина, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Іспанія та Португалія створили коаліцію збройних сил. Це об'єднання готове реагувати на кризи біля кордонів.