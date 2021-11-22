Катастрофа подлодки "Курск": что известно о новой версии того, как она утонула (видео)

Катастрофа могла произойти из-за столкновения с натовским судном, которое позже и подало сигнал бедствия. Но в Кремле что-либо говорить отказались.

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что катастрофа с субмариной "Курск" произошла из-за столкновения с другой подлодкой. Об этом сообщает Лента.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Катастрофа подлодки "Курск" — версия адмирала Попова

По версии Попова, рядом с "Курском" находилась натовская подлодка, которой подошла к подлодке на слишком близкое расстояние из-за плохой погоды. После катастрофы она была обнаружена у берегов "Норвегии".

"Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском. Я с вероятностью 90 процентов знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу", — заявил Попов.

Сигнал о бедствии подавал не "Курск", а та самая натовская субмарина, потому что российские суда не могут подавать такие сигналы. Когда суда вышли в район, исходящих сигналов, то с помощью акустических систем они обнаружили подводный объект.

[ + – ] Причина катастрофы подлодки "Курск"

Бывший председатель Комитета по проведению подводных по проведению подводных работ особого назначения вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов заявил, что гибель "Курска" не имеет ничего общего с натовской субмариной.

"Во-первых, лодка шла по прямой линии на перископной глубине, акустика, слава богу, там отличная, и подводники не могли допустить такого сближения с чужой лодкой. Во-вторых, при незначительной скорости, на которой шла подлодка, при столкновении таких катастрофических последствий не могло произойти", — заявил Борисов.

Он добавил, что заявление Попова рассчитано для обывателей, которые "очень далеки от подводного флота". Многие вещи притянуты за уши.

Подводная лодка "Курск" — реакция Пескова на новую версию катастрофы

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что следствие пришло к окончательному выводу о причинах катастрофы "Курска". А новую версию комментировать отказался.

"Мы ее (новую версию происшествия — Фокус) оставляем абсолютно без комментариев", — заявил пресс-секретарь.

Официальная причина гибели субмарины "Курск"

Согласно официальной версии гибели подлодки указывается ряд нарушений командования, которые не способствовали благоприятному проведению учений, но вместе с тем не являлись причиной аварии.

По плану учений 12 августа 2000 года, "Курск" должен был сначала обстрелять ракетой "Гранит", а затем торпедировать условного противника. При этом торпеда была без взрывчатого вещества. Однако во время подготовки торпедной атаки произошла катастрофа.

[ + – ] Подлодка "Курск"

По данным следствия, в 11 часов 28 минут 26,5 секунды по московскому времени в четвертом торпедном аппарате "Курска" взорвалась практическая торпеда 6576-А. Подлодка резко опустилась на дно, на глубину 108 метров. Там произошел второй взрыв, который уничтожил всю носовую часть субмарины.

Большинство членов экипажа погибли. Выжившие собрались в девятом отсеке. Но спасатели добрались до подлодки спустя 8 дней после катастрофы. К тому времени все члены экипажа погибли.

Напомним, 26 декабря 2017 года умер конструктор подлодки "Курск". Он являлся "отцом" атомных подлодок РФ.

Фокус детально описывал хронологию гибели "Курской" подлодки.