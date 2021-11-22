Катастрофа підводного човна "Курськ": що відомо про нову версію того, як вона потонула (відео)

Адмірал В'ячеслав Попов заявив, що катастрофа з підводним човном сталася через зіткнення субмарини з натовським судном, яке пізніше і подало сигнал лиха. Однак, у Кремлі вважають, що нову версію не варто навіть розглядати через наявність офіційної версії події.

Екскомандувач Північного флоту адмірал В'ячеслав Попов заявив, що катастрофа із субмариною "Курськ" сталася через зіткнення з іншим підводним човном. Про це повідомляє Лента.

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Катастрофа підводного човна "Курськ" — версія адмірала Попова

За версією Попова, поряд з "Курськом" перебував натовський підводний човен, яким підійшов до підводного човна на дуже близьку відстань через погану погоду. Після катастрофи його виявили біля берегів "Норвегії".

"Натовський підводний човен. І він був там, в районі, де він зіткнувся з "Курськом. Я з ймовірністю 90 відсотків знаю найменування його, але для того, щоб публічно називати, потрібно мати докази та викласти їх. Я їх викласти не можу", — заявив Попов.

Сигнал про лихо подавав не "Курськ", а та сама натовська субмарина, бо російські судна не можуть подавати такі сигнали. Коли судна вийшли в район вихідних сигналів, то за допомогою акустичних систем вони виявили підводний об'єкт.

[ + – ] Причина катастрофи підводного човна "Курськ"

Колишній голова Комітету з проведення підводних робіт особливого призначення віцеадмірал запасу ВМФ Росії, доктор технічних наук, професор Тенгіз Борисов заявив, що катастрофа "Курська" не має нічого спільного з натовською субмариною.

"По-перше, човен йшов по прямій лінії на перископній глибині, акустика, слава богу, там відмінна, і підводники не могли допустити такого зближення з чужим човном. По-друге, при незначній швидкості, на якій йшов підводний човен, при зіткненні таких катастрофічних наслідків не могло статися", — заявив Борисов.

Він додав, що заява Попова розрахована для обивателів, які "дуже далекі від підводного флоту". Багато речей притягнуто за вуха.

Підводний човен "Курськ" — реакція Пєскова на нову версію катастрофи

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що слідство дійшло остаточного висновку про причини катастрофи "Курська". А нову версію коментувати відмовився.

"Ми її (нову версію події — Фокус ) залишаємо абсолютно без коментарів", — заявив прессекретар.

Офіційна причина загибелі субмарини "Курськ"

Згідно з офіційною версією загибелі підводного човна вказується низка порушень командування, які не сприяли благополучному проведенню навчань, але водночас не були причиною аварії.

За планом навчань 12 серпня 2000 року, "Курськ" мав спочатку обстріляти ракетою "Граніт", а потім торпедувати умовного супротивника. При цьому торпеда була без вибухової речовини. Однак, під час підготовки торпедної атаки сталася катастрофа.

[ + – ] Підводний човен "Курськ"

За даними слідства, об 11 годині 28 хвилин 26,5 секунд за московським часом у четвертому торпедному апараті "Курська" вибухнула практична торпеда 6576-А. Підводний човен різко опустився на дно, на глибину 108 метрів. Там стався другий вибух, який знищив усю носову частину субмарини.

Більшість членів екіпажу загинули. Ті, хто вижили, зібралися в дев'ятому відсіку. Але рятувальники дісталися до підводного човна через 8 днів після катастрофи. На той час усі члени екіпажу загинули.

Нагадаємо, 26 грудня 2017 року помер конструктор підводного човна "Курськ". Він був "батьком" атомних підводних човнів РФ.

Фокус детально описував хронологію загибелі "Курського" підводного човна.