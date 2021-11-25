Будущие войны будут выигрывать синтетические механизмы, способные жить вечно

"Безумное" научное подразделение Пентагона DARPA работает над выведением бессмертных солдат

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA) запустило свой самый радикальный проект BioDesign, предусматривающий создание синтетических особей, запрограммированных на бессмертие. В разработку уже вложены миллионы долларов. Чтобы рукотворные супервиды не попали под влияние врага и не начали выполнять его команды, лояльность к "хозяину" будет закодирована у них прямо в ДНК, а генетически запрограммированные замки защитят организмы от "несанкционированного доступа". На случай, если план DARPA пойдет наперекосяк, разработчики просто нажмут на "кнопку уничтожения", которая будет также генетически закодирована.

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Это не единственная экзотическая разработка DARPA. Еще один проект "безумных", HI MEMS, посвящен гибридной микроэлектромеханической системе для насекомых. Технологические чипы будут внедрять в насекомых на стадии личинки и куколки – "для наибольшего шанса на жизнеспособность". По мнению ученых, это откроет новые возможности для слежения – не только за противником, но и за собственными гражданами. Об этом пишет Фокус в статье "Синтетические организмы, беспилотные системы и роботы. Технологии и угрозы войн будущего".

Напомним, что автор бестселлера "21 урок для XXI века" профессор Юваль Ной Харари опасается, что если сейчас мы не урегулируем искусственный интеллект, нас ожидает антиутопическое будущее с тотальной слежкой и контролем со стороны корпораций и государств.