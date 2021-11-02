Взломает нас изнутри: писатель Юваль Харари спрогнозировал развитие ИИ-технологий через 30 лет

Писатель опасается, что если сейчас мы не урегулируем искусственный интеллект, нас ожидает антиутопическое будущее с тотальной слежкой и контролем со стороны корпораций и государств.

Недавно известный писатель, историк и профессор Юваль Ной Харари, автор таких бестселлеров, как "Sapiens: Краткая история человечества" и "21 урок для XXI века", принял участие в программе CBS "60 минут". В интервью он рассказал, каким видит развитие технологий, основанных на ИИ, и почему опасается возможного сосредоточения данных обо всех людях в руках нескольких влиятельных политиков или бизнесменов.

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По мнению Харари, государства и компании, которые контролируют большую часть данных, будут контролировать и весь мир.

"Мир все больше разделяется в борьбе за первенство в такой сфере, как сбор данных. Во времена холодной войны мир разделял железный занавес. Теперь у нас есть "силиконовый занавес", который все больше разделяет мир, проводя черту между США и Китаем", — прокомментировал писатель.

Он также отметил, что в не столь отдаленном будущем человечество ждут невероятные изменения, и что инструменты, разработанные на базе искусственного интеллекта, только усилят контроль над людьми.

"Netflix говорит нам, что смотреть, а Amazon говорит нам, что покупать. В конце концов, через 10, 20 или 30 лет ИИ-алгоритмы также смогут указать вам, в каком колледже на кого учиться, где работать, за кого выйти замуж и даже за кого голосовать", — рассуждает Харари.

Ученый указывает, что пандемия предоставила новые возможности для "еще более навязчивого" сбора данных пользователей.

"Будут собираться данные о том, что происходит внутри вашего тела. То, что мы видели до сих пор, — это корпорации и правительства, собирающие данные о том, куда мы идем, с кем встречаемся, какие фильмы мы смотрим. Следующий этап — слежка, которая у нас под кожей", — предупреждает он.

"Конечно, сейчас мы находимся в точке, когда нам необходимо глобальное сотрудничество. Нельзя регулировать взрывную мощь искусственного интеллекта на национальном уровне", — продолжает Харари.

Он считает, что важно придерживаться нескольких правил, чтобы в будущем ИИ не вышел из-под контроля.

Первое: кто-то получает мои данные, они должны использоваться, чтобы помочь мне, а не манипулировать мной.

Второе: всякий раз, когда усиливается слежка за людьми, то одновременно нужно усиливать слежку и за корпорациями, и за правительствами и за влиятельными людьми.

И третий принцип заключается в том, чтобы никогда не позволять концентрировать все данные в одном месте, ведь в противном случае — "это рецепт диктатуры", уверен историк.

Харари полагает, что люди рискуют быть "взломанными", если искусственный интеллект не начать регулировать прямо сейчас.

"Взломать" человека — значит узнать этого человека лучше, чем он знает себя сам. И, основываясь на этих знаниях начать все больше манипулировать человеком", — говорит писатель.

По его словам, у ИИ-технологий, безусловно, есть и плюсы, но и положительные "качества" ИИ тоже нуждаются в надзоре и регуляции.

"Все дело в том, что наше будущее не только антиутопично, оно еще и утопично тоже. Я имею в виду, что на основе собранных данных мы сможем в значительной степени усовершенствовать систему здравоохранения, например", — говорит он. "Вопрос в том, что еще делать с этими данными? И кто их контролирует? Кто это регулирует?"

Ранее мы сообщали о том, какие технологии будут востребованы в следующем году и на протяжении еще 10-20 лет.