Зламає нас ізсередини: письменник Ювал Харарі спрогнозував розвиток ШІ-технологій через 30 років

Письменник побоюється, що, якщо зараз ми не врегулюємо штучний інтелект, на нас чекає антиутопічне майбутнє з тотальним стеженням і контролем із боку корпорацій і держав.

Нещодавно відомий письменник, історик і професор Ювал Ной Харарі, автор таких бестселерів як "Sapiens: Коротка історія людства" та "21 урок для XXI століття", взяв участь у програмі CBS "60 хвилин". В інтерв'ю він розповів, яким бачить розвиток технологій, заснованих на ШІ, і чому побоюється можливого зосередження даних про всіх людей у руках кількох впливових політиків чи бізнесменів.

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На думку Харарі, держави та компанії, які контролюють більшу частину даних, контролюватимуть і весь світ.

"Світ усе більше поділяється в боротьбі за першість у такій сфері як збір даних. За часів холодної війни світ поділяв залізну завісу. Тепер у нас є "силіконова завіса", яка все більше розділяє світ, проводячи межу між США та Китаєм", — прокоментував письменник.

Він також зазначив, що в не такому віддаленому майбутньому людство чекають неймовірні зміни і що інструменти, розроблені на базі штучного інтелекту, лише посилять контроль над людьми.

"Netflix каже нам, що дивитися, а Amazon каже нам, що купувати. Зрештою, через 10, 20 або 30 років ШІ-алгоритми також зможуть вказати вам, у якому коледжі на кого вчитися, де працювати, за кого вийти заміж і навіть за кого голосувати", — міркує Харарі.

Учений вказує, що пандемія надала нові можливості для "нав'язливішого" збору даних користувачів.

"Збиратимуться дані про те, що відбувається всередині вашого тіла. Те, що ми бачили досі, — це корпорації й уряди, які збирають дані про те, куди ми йдемо, з ким зустрічаємося, які фільми ми дивимося. Наступний етап — стеження, яке в нас під шкірою", – попереджає він.

"Звичайно, зараз ми перебуваємо в точці, коли нам потрібна глобальна співпраця. Не можна регулювати вибухову міць штучного інтелекту на національному рівні", — продовжує Харарі.

Він вважає, що важливо дотримуватись кількох правил, щоб у майбутньому ШІ не вийшов з-під контролю.

Перше: хтось отримує мої дані, вони мають використовуватися, щоб допомогти мені, а не маніпулювати мною.

Друге: щоразу, коли посилюється стеження за людьми, то одночасно потрібно посилювати стеження і за корпораціями, і за урядами, і за впливовими людьми.

І третій принцип полягає в тому, щоб ніколи не дозволяти концентрувати всі дані в одному місці, адже інакше — це рецепт диктатури, упевнений історик.

Харарі вважає, що люди ризикують бути "зламані", якщо штучний інтелект не почати регулювати прямо зараз.

"Зламати" людину — значить дізнатися цю людину краще, ніж вона знає себе сама. І, ґрунтуючись на цих знаннях, почати все більше маніпулювати людиною", — каже письменник.

За його словами, у ШІ-технологій, безумовно, є й плюси, але й позитивні "якості" ШІ теж потребують нагляду та регулювання.

"Уся справа в тому, що наше майбутнє не тільки антиутопічне, воно ще й утопічне теж. Я маю на увазі, що на основі зібраних даних ми зможемо значною мірою вдосконалити систему охорони здоров'я, наприклад, — каже він. — Питання в тому, що ще робити з цими даними? І хто їх контролює? Хто це регулює?"

Раніше ми повідомляли про те, які технології будуть потрібні в наступному році та протягом ще 10-20 років.