Аналітики Gartner назвали 10 технологій, які змінять наше майбутнє

Мережі кібербезпеки, гіперавтоматизація, обчислення, що підвищують рівень конфіденційності, — всі ці технології стануть популярними вже у 2022 році та значно вплинуть на розвиток Індустрії 4.0.

Аналітична компанія Gartner опублікувала список технологій, які стануть трендовими у 2022 році. Фокус вибрав найцікавіші з них.

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Мережа кібербезпеки

Cybersecurity Mesh, або Мережа кібербезпеки, — це інтеграція структури безпеки для захисту всіх активів, незалежно від місцезнаходження. До 2024 року організації та бізнеси, які впроваджують такі мережі для забезпечення захисту всієї своєї екосистеми, зможуть скоротити фінансові втрати внаслідок кібератак у середньому на 90%.

Обчислення, що підвищують конфіденційність

Методи Privacy-Enhancing Computation (PEC), які захищають особисту та конфіденційну інформацію на рівні даних, програмного або апаратного забезпечення, забезпечують безпечний обмін, об'єднання й аналіз даних без шкоди для конфіденційності.

"ІТ-директори повинні не тільки займатися вдосконаленням міжнародного законодавства про конфіденційність і захист даних, але й уникати таких ризиків як втрата довіри з боку клієнтів унаслідок інцидентів, пов'язаних із порушенням конфіденційності. До 2025 року 60% великих організацій використовуватимуть один або кілька методів обчислень, що підвищують рівень конфіденційності", — йдеться в документі.

Гіперавтоматизація

Дослідження Gartner показує, що ті підприємства, які зосереджені на гіперавтоматизації, мають три ключові пріоритети:

підвищення якості роботи,

прискорення бізнес-процесів,

підвищення гнучкості ухвалення рішень.

Аналітики вважають, що ця технологія безумовно стане трендовою найближчими роками.

Інтелект у прийнятті рішень

Decision Intelligence, або Інтелект у прийнятті рішень – це технологія, покликана прискорювати та робити ефективнішим процес прийняття рішень. Робиться це завдяки системі decision-making. Отримані результати аналізуються, оцінюються, покращуються. До 2024 року понад 30% усіх великих бізнесів та організацій застосовуватимуть цю технологію, щоб підвищити свою конкурентоспроможність.

Генеративний штучний інтелект

Generative Artificial Intelligence (генеративний ШІ) аналітики називають "одним із найбільш помітних і потужних методів штучного інтелекту". За допомогою машинного навчання такий ШІ вивчає контент або об'єкти та на основі отриманих даних створює нові, оригінальні й реалістичні об'єкти/контент.

Генеративний ШІ можна використовувати для створення софту, застосовувати при розробці ліків або у сфері цільового маркетингу. На жаль, він також може використовуватися для шахрайства, політичної дезінформації, підробки особистості та багато чого іншого. До 2025 Gartner очікує, що на генеративний ШІ припадатиме 10% усіх вироблених даних, порівняно з менш ніж 1% сьогодні.

[ + – ] У майбутньому наш світ буде повністю автоматизований і керований ІІ Фото: teahub.io

Фабрики даних

Кількість розрізнених сховищ даних і додатків різко зросла протягом останнього десятиліття, тоді як кількість кваліфікованого персоналу або залишилася незмінною, або навіть скоротилася. Так звані Data Fabriс (фабрики даних) — гнучка, стійка інтеграція даних між платформами та бізнес-користувачами — з'явилися для спрощення інфраструктури інтеграції даних і створення архітектури даних, що масштабується.

Справжня цінність фабрик даних полягає в їхній здатності покращувати використання даних за допомогою вбудованої аналітики, скорочуючи зусилля з управління даними до 70%.

Хмарні платформи

Щоб по-справжньому діджиталізуватися, підприємствам необхідно перейти на хмарні платформи, вважають аналітики. Також завдяки хмарним платформам (ХП) люди зможуть отримувати цифрові послуги, перебуваючи в будь-якій точці світу. У Gartner вважають, що через 4 роки на ХП базуватиметься до 95% нових цифрових ініціатив. Нині ми маємо показник 40%.

Автономні системи

У міру зростання підприємств автоматизація як така не масштабуватиметься, кажуть експерти. Але ситуацію зможуть змінити так звані автономні системи — самокеровані фізичні (роботичні) або програмні системи, що самонавчаються. На відміну від автоматизованих систем, автономні системи можуть динамічно змінювати власні алгоритми без зовнішнього оновлення програмного забезпечення, що дозволяє їм швидко адаптуватися до нових умов так, як це можуть робити люди.

Складові програми

Сьогодні існує гостра потреба в адаптованості бізнесу, тому він потребує технологічної архітектури, яка підтримує швидку, безпечну та ефективну зміну додатків. Архітектура складових додатків забезпечує високу адаптивність, і ті, хто нею користується, зможуть випередити конкурентів, зумівши дуже швидко впровадити нові функції. Аналітики кажуть, що ця технологія здатна підвищити адаптивність на 80%.

ШІ інжиніринг

До 2025 року 10% підприємств, які впроваджують передові методи розробки ШІ, приноситимуть щонайменше в 3 рази більше прибутку саме завдяки ШІ, ніж 90% підприємств, які відмовляться від впровадження ШІ-систем. Але як би там не було, рішення на штучний інтелект буде все затребуванішими, а отже, затребуваними будуть і розробники.

Раніше ми повідомляли про те, що у світі існують найдавніші технології, таємниці яких досі не змогли осягнути вчені.