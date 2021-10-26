Аналитики Gartner назвали 10 технологий, которые изменят наше будущее

Сети кибербезопасности, гиперавтоматизация, вычисления, повышающие уровень конфиденциальности, — все эти технологии станут популярными уже в 2022 году и значительно повлияют на развитие Индустрии 4.0.

Аналитическая компания Gartner опубликовала список технологий, которые станут трендовыми в 2022 году. Фокус выбрал самые интересные из них.

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Сеть кибербезопасности

Cybersecurity Mesh, или Сеть кибербезопасности, — это интеграция структуры безопасности для защиты всех активов, независимо от местонахождения. К 2024 году организации и бизнесы, внедряющие такие сети для обеспечения защиты всей своей экосистемы, смогут сократить финансовые потери в следствие кибератак в среднем на 90%.

Вычисления, повышающие конфиденциальность

Методы Privacy-Enhancing Computation (PEC), которые защищают личную и конфиденциальную информацию на уровне данных, программного или аппаратного обеспечения, обеспечивают безопасный обмен, объединение и анализ данных без ущерба для конфиденциальности.

"ИТ-директора должны не только заниматься совершенствованием международного законодательства о конфиденциальности и защите данных, но и избегать таких рисков, как потеря доверия со стороны клиентов в результате инцидентов, связанных с нарушением конфиденциальности. К 2025 году 60% крупных организаций будут использовать один или несколько методов вычислений, повышающих уровень конфиденциальности", — говорится в документе.

Гиперавтоматизация

Исследование Gartner показывает, что те предприятия, которые сосредоточены на гиперавтоматизации, имеют три ключевые приоритета:

повышение качества работы,

ускорение бизнес-процессов,

повышение гибкости принятия решений.

Аналитики полагают, что данная технология безусловно станет трендовой в ближайшие годы.

Интеллект в принятии решений

Decision Intelligence, или Интеллект в принятии решений — это технология, призванная ускорять и делать более эффективным процесс принятия решений. Делается это благодаря системе decision-making. Полученные результаты анализируются, оцениваются, улучшаются. К 2024 году более 30% всех крупных бизнесов и организаций будут применять эту технологию, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

Генеративный искусственный интеллект

Generative Artificial Intelligence (генеративный ИИ) аналитики называют "одним из наиболее заметных и мощных методов искусственного интеллекта". При помощи машинного обучения такой ИИ изучает контент или объекты, и на основе полученных данных создает совершенно новые, оригинальные и реалистичные объекты/контент.

Генеративный ИИ может использоваться для создания софта, применяться при разработке лекарств или в сфере целевого маркетинга. К сожалению, он также может использоваться для мошенничества, политической дезинформации, подделки личности и многого другого. К 2025 году Gartner ожидает, что на генеративный ИИ будет приходиться 10% всех производимых данных, по сравнению с менее чем 1% сегодня.

[ + – ] В будущем наш мир будет полностью автоматизирован и управляем ИИ Фото: teahub.io

Фабрики данных

Количество разрозненных хранилищ данных и приложений резко выросло за последнее десятилетие, в то время как количество квалифицированного персонала либо осталось неизменным, либо даже сократилось. Так называемые Data Fabriс (фабрики данных) — гибкая, устойчивая интеграция данных между платформами и бизнес-пользователями — появились для упрощения инфраструктуры интеграции данных и создания масштабируемой архитектуры данных.

Настоящая ценность фабрик данных заключается в их способности улучшать использование данных с помощью встроенной аналитики, сокращая усилия по управлению данными до 70%.

Облачные платформы

Чтобы по-настоящему диджитализироваться, предприятиям необходимо перейти на облачные платформы, считают аналитики. Также благодаря облачным платформам (ОП) люди смогут получать цифровые услуги, находясь в любой точке мира. В Gartner полагают, что через 4 года на ОП будет базироваться до 95% новых цифровых инициатив. Сейчас мы имеем показатель в 40%.

Автономные системы

По мере роста предприятий автоматизация как таковая не будет масштабироваться, говорят эксперты. Но ситуацию смогут изменить так называемые автономные системы — самоуправляемые и самообучающиеся физические (роботические) или программные системы. В отличие от автоматизированных систем, автономные системы могут динамически изменять свои собственные алгоритмы без внешнего обновления программного обеспечения, что позволяет им быстро адаптироваться к новым условиям так, как это могут делать люди.

Составные приложения

Сегодня существует острая потребность в адаптируемости бизнеса, поэтому он нуждается в технологической архитектуре, которая поддерживает быстрое, безопасное и эффективное изменение приложений. Архитектура составных приложений обеспечивает высокую адаптивность, и те, кто ею пользуется, смогут опередить конкурентов, сумев очень быстро внедрить новые функции. Аналитики говорят, что данная технология способна повысить адаптивность на 80%.

ИИ инжиниринг

К 2025 году 10% предприятий, внедряющих передовые методы разработки ИИ, будут приносить как минимум в 3 раза больше прибыли именно благодаря ИИ, чем 90% предприятий, которые откажутся от внедрения ИИ-систем. Но как бы там ни было, решения на искусственного интеллекта будет все более востребованными, а значит, востребованными будут и разработчики.

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