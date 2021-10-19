Кубок с наночастицами, аналоговый компьютер и "вечный" аккумулятор: самые удивительные древние технологии

Еще до нашей эры мастера создавали технику и предметы искусства, поражающие воображение современных ученых.

Человечество стремительно развивается, однако есть древние технологии, секреты которых современным ученым не удается разгадать.

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Издание Mixer представило самые удивительные из них.

Антикитерский механизм

В 1900 году водолаз обнаружил неподалеку от греческого острова Антикитера (Андикитира) затонувшее судно с загадочным грузом. Спустя год со дна подняли древний механизм, который датировали примерно второй половиной II века до нашей эры. Он состоял из 30-ти бронзовых шестеренок, размещенных в деревянном корпусе, а также бронзовых панелей с циферблатами и стрелками. Ученые пришли к выводу, что устройство предназначалось для расчета движения космических тел и указывало дату 42-х астрономических событий — эдакий космический календарь в сочетании с моделью солнечной системы.

До сих пор остается загадкой, как люди смогли собрать столь сложный механизм, ведь подобная машина появилась снова лишь спустя 12 веков. Схожие устройства упоминались в текстах с 3 века до нашей эры по 5 век нашей эры, однако найти их так и не удалось. Только в 2021 году сотрудники Университетского колледжа Лондона окончательно расшифровали принцип работы Антикитерского механизма и создали рабочую модель.

Кубок Ликурга

Изготовленная в 4 веке диатрета сама по себе является красивым произведением искусства в виде стеклянной чащи с трехмерным узором с изображением спартанского короля Ликурга. По оценкам ученых, ее создали около 4 века нашей эры в Александрии. Особенность кубка заключается в изменении цвета с зеленого на красный, и наоборот, в зависимости от угла, под которым на него падает свет.

Необычный дихроичный эффект объясняется вкраплениями частиц серебра и коллоидного золота размером примерно 70 нанометров каждая. Чтобы добиться таких цветовых изменений, создателям, вероятно, пришлось применить точнейшие нанотехнологии. По одной из версий, эффект появился из-за случайного выбранного соотношения золота, серебра и стекла. Но, как бы там ни было, технологии Древней Греции остаются загадкой.

[ + – ] Кубок Ликурга

Танк Леонардо да Винчи

Изобретатель Леонардо да Винчи стал настоящей легендой как от мира науки, так и от искусства, благодаря своим известным произведениям. Одним из его наиболее масштабных проектов стала "боевая машина", которую инженеры считают прототанком. Мастеру удалось создать лишь эскизы, которые он так и не воплотил в жизнь. Они предусматривали конусообразный корпус и платформу на четырех колесах, которые приводились в движение посредством шестеренок. Конструкция также включала ряд пушек, расположенных по всей окружности.

[ + – ] Модель танка Леонардо да Винчи Фото: Скриншот

Многие эксперты и аматоры пытались воссоздать танк да Винчи, однако значительных успехов не добились. Некоторые исследователи пришли к выводу, что машина сконструирована слишком тяжелой для движения, тем более по пересеченной местности. Кроме того, в оригинальных чертежах содержится ошибка, из-за которой колеса вращаются в разные стороны. По одной из теорий, Леонардо да Винчи нарочно ее допустил, чтобы боевую машину никому не удалось ни создать, ни применить.

Оксфордский электрический звонок

Механизм построен компанией "Уоткинс и Хилл" в 1840 году по чертежам профессора физики Роберта Уокера. Ради эксперимента его запустили в коридоре лаборатории Оксфордского университета, и с тех пор он непрестанно звонит. Устройство не мешает окружающим, ведь его заглушили толстым двухслойным стеклянным колпаком.

Два металлических колокола колеблются с частотой 2 Гц за счет электростатических сил, которые подпитывают 2 замбониевых столба, покрытых серой — так называемый "сухой" аккумулятор. Интересно, что до сих пор никто наверняка не знает, как именно этот аккумулятор устроен. Ученые могут хоть сейчас разобрать устройство, однако им придется прервать эксперимент, который продолжается уже более 181 года. Оксфордский звонок нельзя считать вечным двигателем, ведь со временем сядет аккумулятор или придут в негодность детали — вопрос лишь в том, что произойдет раньше.

[ + – ] Оксфордский электрический звонок Фото: Скриншот

Инструменты Страдивари

Музыкальные инструменты, созданные Антонио Страдивари и его семьей в 1600-1700 годах, являются самыми известными в мире. Лучшие музыканты стремятся использовать их в своих выступлениях из-за потрясающего звучания, но за три века сохранились лишь около 600 экземпляров, из них особенно выделяются скрипки.

[ + – ] Скрипка Страдивари Фото: Скриншот

Технология Страдивари утеряна, поэтому многие эксперты пытаются разгадать секреты по уцелевшим инструментам, которые со временем рискуют сломаться просто из-за естественного износа. Некоторые исследователи утверждают, что рентген или компьютерная томография действительно выявили необычные свойства. Предполагается, что очень плотная древесина создает хороший резонанс, остается лишь понять, как правильно выбрать и обработать материал для получения желаемого эффекта. Но до сих пор так и не поняли, в чем уникальность инструментов Страдивари.

Ранее Массачусетский технологический институт представил топ-10 прорывных технологий 2021 года. Среди них выделили вакцины с матричной РНК, алгоритмы искусственного интеллекта и новые типы батарей.