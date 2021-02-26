ТОП-10 прорывных технологий 2021 года по версии MIT

Матричные вакцины, компьютерные модели на естественном языке, сверхточное позиционирование, всеобщая удаленность уже изменяют нашу жизнь.

Массачусетский технологический институт (MIT) уже 20 лет ежегодно составляет свою подборку самых важных технологий года. MIT – это американский университет и исследовательский центр. Он занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта, а его образовательные инженерные программы, программы в сфере информационных технологий и т.п. регулярно признаются лучшими в США и мире. Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки, философию и музыку.

К прорывным технологиям 2021 года MIT отнес такие:

Вакцины с матричной РНК (мРНК)

Две самые эффективные вакцины против коронавируса основаны на мРНК, технологии, которая разрабатывалась уже 20 лет. Ожидается, что эта технология позволит создать вакцины против различных инфекционных заболеваний, включая малярию. И если коронавирус продолжит мутировать, мРНК-вакцины можно будет легко и быстро модифицировать.

GPT-3 – тре­тье поко­ле­ние алго­рит­ма обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка

Большие компьютерные модели на естественном языке, которые учатся писать и говорить, – это большой шаг к искусственному интеллекту (ИИ). Обученный на текстах тысяч книг и интернета, GPT-3 может имитировать человеческий текст со сверхъестественным, а порой и причудливым реализмом.

Алгоритмы рекомендаций TikTok

С момента своего запуска в 2016 году TikTok стал одной из самых быстрорастущих социальных сетей в мире. Так случилось потому, что алгоритмы, лежащие в основе ленты "Для тебя" в TikTok, изменили способ, которым люди становятся известными в интернете. Также эти алгоритмы особенно хорошо умеют снабжать релевантным контентом нишевые сообщества пользователей. Другие компании, работающие в социальных сетях, сейчас изо всех сил пытаются воспроизвести эти функции в своих собственных приложениях.

Литий-металлические батареи

Хорошо финансируемый стартап из Кремниевой долины заявляет, что у него есть аккумулятор, который сделает электромобили гораздо более привлекательными для массового потребителя. Он называется литий-металлической батареей и разрабатывается QuantumScape. Согласно предварительным результатам испытаний, аккумулятор может увеличить запас хода электромобиля на 80% и может быть быстро заряжен.

Доверительный фонд данных

Технологические компании плохо хранят наши личные данные. Возможно, проблема в существующей модели конфиденциальности, в которой мы несем основную ответственность за управление и защиту своей конфиденциальности. Доверительные отношения к данным предлагают альтернативный подход, который некоторые правительства начинают изучать. Доверительный фонд данных – это юридическое лицо, которое собирает личные данные людей и управляет ими от их имени.

"Зеленый" водород

Водород давно интересен как замена ископаемого топлива. Но большая часть водорода до сих пор производится из природного газа, этот процесс грязный и энергоемкий. Быстро падающая стоимость солнечной и ветряной энергии означает, что "зеленый" водород теперь достаточно дешев, чтобы быть практичным. Европа приступает к созданию необходимой инфраструктуры.

Цифровое отслеживание контактов

Когда коронавирус начал распространяться по миру, сначала казалось, что цифровое отслеживание контактов может помочь. Приложения для смартфонов могут использовать GPS или Bluetooth для создания журнала людей, которые недавно пересекались. Если один из них заболеет, он может сообщить об этом в приложении и предупредить тем самым других людей. Но цифровое отслеживание контактов не оказало большого влияния на распространение коронавируса. Уроки, которые мы извлекаем из этой пандемии, могут не только помочь нам подготовиться к следующей, но и распространиться на другие области здравоохранения.

Сверхточное позиционирование

GPS, спутниковое позиционирование, изменило нашу жизнь и многие виды деятельности. В то время как GPS имеет точность от 5 до 10 метров, новые технологии сверхточного позиционирования имеют точность в пределах нескольких сантиметров или миллиметров. Это открывает новые возможности: от предупреждений об оползнях до роботов-доставщиков и беспилотных автомобилей, которые могут безопасно перемещаться по улицам.

Удаленное всё

Пандемия коронавируса заставила мир отдалиться. Правильно организованные удаленные отношения особенно важны для здравоохранения и образования. За короткий срок онлайн-обучение и телемедицина далеко продвинулись.

Мультиквалифицированный ИИ

Несмотря на огромный прогресс в области искусственного интеллекта, способности роботов все еще довольно ограничены, особенно когда дело доходит до решения новых проблем или навигации в незнакомой среде. Им не хватает человеческих способностей, которые есть даже у маленьких детей, чтобы узнать, как устроен мир, и применить общие знания в новых ситуациях. Один из многообещающих подходов к совершенствованию навыков ИИ – расширить его чувства.

Напомним, картину, созданную с помощью интеллектуального алгоритма, продали на аукционе Christieʼs за $432 500.

AI Economist, искусственный интеллект, разработанный в Salesforce, предложил схему налогообложения, которая оказалась на 16% более справедливой — исходя из задач максимизации производительности и равенства дохода — чем существующие.