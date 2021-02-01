Нарисованную искусственным интеллектом картину продали почти за $500 тыс.

Ученые при помощи эксперимента пытались выяснить, является ли искусственный интеллект гениальным создателем искусства, или он — очередной инструмент художников.

Согласно исследованию международной группы ученых из Массачусетского технологического института (MIT) и Центра машин и людей при Институте развития человека Макса Планка, восприятие людей искусственным интеллектом (ИИ) зависит от того, как представлена сама информация об искусственном интеллекте, пишет SciTechDaily.

В октябре 2018 года произведение искусства Эдмона де Белами, созданное с помощью интеллектуального алгоритма, было продано на аукционе Christieʼs за $ 432 500.

СМИ часто описывали его как первое произведение искусства, созданное не человеком, а машиной. Вырученные средства были переданы коллективу французских художников Obvious. Они снабдили алгоритм изображениями реальных картин художников-людей и обучили его автономному созданию изображений.

Затем они выбрали определенную картинку, напечатали ее и продали. Однако программисты, разработавшие искусственные нейронные сети и используемые алгоритмы, не были упомянуты, и они не получили никакой прибыли от продажи картины.

"Искусством ИИ занимаются многие люди: художники, кураторы и программисты. В то же время существует тенденция (особенно в СМИ) наделять ИИ человеческими характеристиками. Согласно отчетам, "творческий ИИ" самостоятельно создает гениальные произведения искусства. Мы хотели понять, есть ли связь между этой гуманизацией ИИ и вопросом о том, кто получает признание за его произведения", — объяснил Зив Эпштейн, аспирант MIT Media Lab и первый автор исследования.

С этой целью исследователи проинформировали почти 600 участников эксперимента о том, как создаются произведения ИИ, и спросили, кто должен получить за них признание. В то же время они определили, в какой степени каждый участник гуманизирует ИИ. Индивидуальные ответы сильно различались. В среднем люди, гуманизирующие ИИ и не воспринимающие его просто как инструмент, считали, что именно он должен получить признание искусства, а не люди, участвующие в процессе создания.

Когда их спросили, какие люди заслуживают наибольшего признания в процессе создания искусственного интеллекта, они ответили, что художники, которые предоставили алгоритмам обучения данные и обучили их.

Только после этого были названы кураторы, а затем программисты. И, наконец, упоминалась "толпа" (то есть множество интернет-пользователей, которые производят информационный материал, по которому часто обучаются ИИ).

Респонденты, которые очеловечили ИИ, больше признали техников и толпу, но пропорционально меньше художников. Аналогичная картина возникает, когда респондентов спрашивали о том, кто несет ответственность, например, когда произведение искусственного интеллекта нарушает авторские права. Те, кто очеловечил ИИ, возложили на него больше ответственности.

Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что, изменяя машинный код, который используется для предоставления информации о системах ИИ в искусстве, можно активно управлять тем, гуманизируют ли люди ИИ

Сам творческий процесс можно обьяснить двумя вариантами. Первый — ИИ, поддерживаемый только художественным сотрудником, задумывает и создает новые произведения искусства. Во втором — художник сам задумывает произведение искусства, а ИИ выполняет простые команды, данные художником.

Различные описания меняли степень гуманизации, а следовательно, и то, кому участники приписывали признание и ответственность за искусство ИИ из числа художников-людей.

"Поскольку ИИ все больше проникает в наше общество, нам придется уделять больше внимания тому, кто несет ответственность за то, что создается с его помощью. В конце концов, за каждым ИИ стоят люди. Это особенно актуально, когда искусственный интеллект выходит из строя и наносит ущерб — например, при аварии с участием автономного транспортного средства. Поэтому очень важно понимать, что машинный язык влияет на наше представление об ИИ и что его гуманизация приводит к проблемам в распределении ответственности", — заключил Ияд Рахван, директор Центра машин и людей при Институте развития человека Макса Планка и соавтор исследования.