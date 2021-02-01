Намальовану штучним інтелектом картину продали майже за $500 тисяч

Вчені за допомогою експерименту намагалися з'ясувати, чи є штучний інтелект геніальним творцем мистецтва, чи він — черговий інструмент художників.

Згідно з дослідженням міжнародної групи вчених з Массачусетського технологічного інституту (MIT) і Центру машин і людей при Інституті розвитку людини Макса Планка, сприйняття людей штучним інтелектом (ШІ) залежить від того, як представлена сама інформація про штучний інтелект, пише SciTechDaily.

У жовтні 2018 року твір мистецтва Едмона де Беламі, створений за допомогою інтелектуального алгоритму, продали на аукціоні Christieʼs за $432 500.

ЗМІ часто описували його як перший твір мистецтва, створений не людиною, а машиною. Отримані кошти передали колективу французьких художників Obvious. Вони забезпечили алгоритм зображеннями реальних картин художників-людей і навчили його автономному створенню зображень.

Потім вони вибрали певну картинку, надрукували її і продали. Однак програмісти, які розробили штучні нейронні мережі і використовувані алгоритми, які не були згадані, і вони не отримали жодного прибутку від продажу картини.

"Мистецтвом ШІ займаються багато людей: художники, куратори та програмісти. У той же час існує тенденція (особливо в ЗМІ) наділяти ШІ людськими характеристиками. Згідно зі звітами, "творчий ШІ "самостійно створює геніальні твори мистецтва. Ми хотіли зрозуміти, чи є звʼязок між цієї гуманізацією ШІ і питанням про те, хто отримує визнання за його твори ", — пояснив Зів Епштейн, аспірант MIT Media Lab та перший автор дослідження.

З цією метою дослідники поінформували майже 600 учасників експерименту про те, як створюються твори ШІ, і запитали, хто повинен отримати за них визнання. У той же час вони визначили, наскільки кожен учасник гуманізує ШІ. Індивідуальні відповіді сильно різнилися. В середньому люди, які гуманізують ШІ і не сприймають його просто як інструмент, вважали, що саме він повинен отримати визнання мистецтва, а не люди, які беруть участь в процесі створення.

Коли їх запитали, які люди заслуговують найбільшого визнання в процесі створення штучного інтелекту, вони відповіли, що художники, які надали алгоритмам навчання дані і навчили їх.

Тільки після цього були названі куратори, а потім програмісти. І нарешті згадувалася "натовп" (тобто безліч інтернет-користувачів, які виробляють інформаційний матеріал, за яким часто навчаються ШІ).

Респонденти, які олюднити ШІ, більше визнали техніків і натовп, але пропорційно менше художників. Аналогічна картина виникає, коли респондентів запитували про те, хто несе відповідальність, наприклад, коли твір штучного інтелекту порушує авторські права. Ті, хто олюднювали ШІ, поклали на нього більше відповідальності.

Один з ключових висновків дослідження полягає у тому, що, змінюючи машинний код, який використовується для надання інформації про системи ШІ в мистецтві, можна активно управляти тим, чи гуманізують люди ШІ.

Сам творчий процес можна пояснити двома варіантами. Перший — ШІ, підтримуваний тільки художнім співробітником, задумує і створює нові твори мистецтва. У другому — художник сам задумує твір мистецтва, а ШІ виконує прості команди, дані художником.

Різні описи міняли ступінь гуманізації, а отже, і те, кому учасники приписували визнання і відповідальність за мистецтво ШІ з числа художників-людей.

"Оскільки ШІ все більше проникає в наше суспільство, нам доведеться приділяти більше уваги тому, хто несе відповідальність за те, що створюється з його допомогою. Зрештою, за кожним ШІ стоять люди. Це особливо актуально, коли штучний інтелект виходить з ладу і завдає шкоди — наприклад, при аварії за участю автономного транспортного засобу. Тому дуже важливо розуміти, що машинний мову впливає на наше уявлення про ШІ і що його гуманізація призводить до проблем у розподілі відповідальності", — зазначив Іяд Рахвал, директор Центру машин і людей при інституті розвитку людини Макса Планка і співавтор дослідження.