Таинственные и могучие. Ученые рассказали новые подробности жизни скифов

Жизнь скифов давно окутана тайнами, однако с помощью анализа древних 111 геномов, экспертам удалось пролить свет на некоторые из них.

Из-за своего взаимодействия и конфликтов с крупнейшими современными цивилизациями Евразии, скифы прославились в историографии и массовой культуре, пишет SciTechDaily.

Они оказали большое влияние на культуру своих могущественных соседей, распространив новые технологии, такие как седла и другие усовершенствования для верховой езды.

Летописи древнегреческой, римской, персидской и китайской культур оставили множество источников, описывающих, с их точки зрения, обычаи и традиции страшных конных воинов, пришедших из внутренних земель Евразии. Тем не менее, несмотря на свидетельства из внешних источников, о скифской истории мало что известно.

Без письменности или прямых источников, информацию об их языках и степени распространения на такой огромной территории, трудно установить.

[ + – ] Курган 4 некрополя Элеке Сазы в восточном Казахстане. Фото: Zainolla Samashev

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, в котором приняли участие международная группа генетиков, антропологов и археологов под руководством ученых из отдела археогенетики Института истории человечества им. Макса Планка в Германии, помогло пролить свет на историю скифов.

Эксперты решили провести анализ 111 геномов древних кочевников Евразии и посмотреть, к какому генофонду ближе те или иные группы. Результаты исследования показали, что существенные генетические изменения были связаны с упадком устойчивых оседлых групп бронзового века и подъемом скифских кочевых культур в железном веке.

Следуя относительно однородной родословной скотоводов позднего бронзового века, на рубеже 1 тысячелетия до н.э., притоки с востока, запада и юга в степь сформировали новые смешанные генофонды.

Исследование пошло еще дальше и определило по крайней мере два основных источника происхождения кочевых групп железного века. Восточный источник, вероятно, произошел от популяций горного Алтая, которые в течение железного века распространились на запад и юг, смешиваясь по мере продвижения.

[ + – ] Захоронение представителей социальной элиты, известного как "Золотой человек" из некрополя Элеке Сазы. Фото: Zainolla Samashev

Эти генетические результаты соответствуют времени и местоположению, найденным в археологических записях, и предполагают расширение популяций из области Алтая, где обнаружены самые ранние скифские захоронения, связывающие различные известные культуры, такие как сакскую, тасмолинскую и пазыркскую, обнаруженные на юге страны, центральном и восточном Казахстане.

Одновременно с этим на Урале наблюдался второй источник формирования кочевой общности. Этот западный генофонд, характерный для ранних сарматских культур, оставался в значительной степени неизменным на протяжении всего их распространения на запад от Урала в Понтийско-каспийскую степь.

Кроме того, исследование ученых также охватывает переходный период после железного века, выявляя новые генетические повороты и смешения. Эти события усилились на рубеже 1-го тысячелетия н.э., одновременно с упадком, а затем исчезновением скифских культур в Евразийской степи.

[ + – ] Вид с воздуха на захоронения культуры Сяньби, где были идентифицированы лошади и воины. Фото: Zainolla Samashev

В этом случае новый наплыв выходцев из дальневосточной Евразии, вероятно, связан с распространением империй кочевников Восточной степи в первые века нашей эры, таких, как конфедерации Хунну и Сяньби, а также незначительные наплывы из Ирана, вероятно связанные с расширением персидской цивилизации с юга.

Хотя многие рассматриваемые вопросы об истории скифов нельзя решить только с помощью древней ДНК, это исследование показывает, насколько сильно население Евразии менялось и смешивалось с течением времени.

В будущих исследованиях ученым следует продолжить изучение динамики этих трансъевразийских связей, охватывая различные периоды и географические регионы, раскрывая историю связей между западной, центральной и восточной Евразией в далеком прошлом и их генетическое наследие в современных евразийских популяциях.