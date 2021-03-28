6-летний мальчик копал в саду червяков, а нашел артефакт возрастом 488 млн лет (фото)

"Я просто копал червей и искал вещи вроде керамики и кирпичей", — говорит маленький археолог.

В Великобритании 6-летний мальчик копая в своем саду червей случайно обнаружил древнюю окаменелость. Об этом сообщает DailyMail.

Сиддак Сингх Джамат использовал свой набор для поиска окаменелостей, который ему подарили на Рождество. Во время раскопок в саду мальчик обнаружил несколько древних окаменелостей.

"Я просто копал червей и искал вещи вроде керамики и кирпичей. Я наткнулся на этот камень, он был немножко похож на рог — и я подумал, что это может быть зуб или коготь. Но на самом деле это был кусок коралла, который называется роговым кораллом", — рассказывает о своей находке Сид.

[ + – ] Находки мальчика Фото: PA Media

На следующий день рядом с первой находкой мальчик нашел еще и останки моллюсков, морские ракушки и криноид (морскую лилию), похожий на щупальце кальмара.

[ + – ] "Камень был немножко похож на рог — и я подумал, что это может быть зуб или коготь" Фото: PA Media

Отцу мальчика в одной из тематических групп в Facebook удалось идентифицировать находку. Роговому кораллу может быть от 251 до 488 млн лет. В то время Англия находилась под водой и была частью материка Пангея. Находка уникальна тем, что ее обнаружили не на юге Англии, которая славится древними окаменелостями, а в районе Бирмингема, что в центре Англии.

"Говорят, окаменелости можно найти где угодно, если внимательно присмотреться, но найти такой большой кусок — уникальный случай", — заключает отец мальчика.

В планах семейства рассказать о своей находке на мероприятии в Геологическом музее Бирмингемского университета.

Напомним, ранее ученым удалось найти на территории Великобритании один из первых мемов в истории человечества.