6-річний хлопчик копав в саду черв'яків, а знайшов артефакт віком 488 млн років (фото)

"Я просто копав черв'яків і шукав речі на зразок кераміки та цегли", — говорить маленький археолог.

У Великобританії 6-річний хлопчик копаючи у своєму саду черв'яків випадково виявив древню скам'янілість. Про це повідомляє DailyMail.

Сіддак Сінгх Джамат використовував свій набір для пошуку скам'янілостей, який йому подарували на Різдво. Під час розкопок в саду хлопчик виявив кілька стародавніх скам'янілостей.

"Я просто копав черв'яків і шукав речі на зразок кераміки та цегли. Я натрапив на цей камінь, він був трошки схожий на ріг — і я подумав, що це може бути зуб або кіготь. Але насправді це був шматок корала, який називається роговим коралом ", — розповідає про свою знахідку Сід.

[ + – ] знахідки хлопчика Фото: qeen-mask

На наступний день поруч з першою знахідкою хлопчик знайшов ще й останки молюсків, морські мушлі й криноідей (морську лілію), схожий на мацак кальмара.

[ + – ] "Камінь був трошки схожий на ріг — і я подумав, що це може бути зуб або кіготь" Фото: qeen-mask

Батькові хлопчика в одній з тематичних груп у Facebook вдалося ідентифікувати знахідку. Роговому коралу може бути від 251 до 488 млн років. У той час Англія перебувала під водою і була частиною материка Пангея. Знахідка унікальна тим, що її виявили не на півдні Англії, яка славиться давніми скам'янілостями, а в районі Бірмінгема, що в центрі Англії.

"Кажуть, скам'янілості можна знайти де завгодно, якщо уважно придивитися, але знайти такий великий шматок — унікальний випадок", — підсумовує отець хлопчика.

У планах сімейства розповісти про свою знахідку в геологічному музеї Бірмінгемського університету.

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