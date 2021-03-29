Таємничі і могутні. Учені розповіли нові подробиці життя скіфів

Життя скіфів давно оповите таємницями, проте за допомогою аналізу давніх 111 геномів, експертам вдалося пролити світло на деякі з них.

Через свою взаємодію і конфлікти з найбільшими сучасними цивілізаціями Євразії скіфи прославилися в історіографії та масовій культурі, пише SciTechDaily.

Вони здійснили великий вплив на культуру своїх могутніх сусідів, поширивши нові технології, такі як сідла та інші удосконалення для верхової їзди.

Літописи давньогрецької, римської, перської та китайської культур залишили безліч джерел, що описують, з їхньої точки зору, звичаї і традиції страшних кінних воїнів, котрі прийшли з внутрішніх земель Євразії. Проте, не зважаючи на свідчення із зовнішніх джерел, про скіфську історію мало що відомо.

Без писемності або прямих джерел інформацію про їхні мови і ступінь поширення на такій величезній території важко встановити.

[ + – ] Курган 4 некрополя Елек Сазі в східному Казахстані. Фото: Zainolla Samashev

Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, у якому взяли участь міжнародна група генетиків, антропологів і археологів під керівництвом учених з відділу археогенетики Інституту історії людства ім. Макса Планка в Німеччині, допомогло пролити світло на історію скіфів.

Експерти вирішили провести аналіз 111 геномів давніх кочівників Євразії і подивитися, до якого генофонду ближчі ті чи інші групи. Результати дослідження показали, що істотні генетичні зміни були пов'язані із занепадом стійких осілих груп бронзового століття і підйомом скіфських кочових культур у залізному віці.

Дотримуючись однорідного родоводу скотарів пізнього бронзового століття, на рубежі 1 тисячоліття до н.е., притоки зі сходу, заходу і півдня в степ сформували нові змішані генофонди.

Дослідження пішло ще далі і визначило принаймні два основних джерела походження кочових груп залізного віку. Східне джерело, ймовірно, походить від популяцій гірського Алтаю, які протягом залізного століття поширилися на захід і південь, змішуючись у міру просування.

[ + – ] Поховання представників соціальної еліти, відоме як "Золота людина" з некрополя Елек Сазі. Фото: Zainolla Samashev

Ці генетичні результати відповідають часу і місцю розташування, знайденим в археологічних записах, і передбачають розширення популяцій з області Алтаю, де виявлені найдавніші скіфські поховання, що зв'язують різні відомі культури, такі як сакську, тасмолінську і пазирикську, виявлені на півдні країни, центральному та східному Казахстані .

Одночасно з цим на Уралі спостерігалося друге джерело формування кочової спільноти. Цей західний генофонд, характерний для ранніх сарматських культур, залишався значною мірою незмінним протягом усього їхнього поширення на захід від Уралу в понтійських-каспійський степ.

Крім того, дослідження вчених також охоплює перехідний період після залізного віку, виявляючи нові генетичні повороти і змішання. Ці події посилилися на рубежі 1-го тисячоліття н.е., одночасно із занепадом, а потім зникненням скіфських культур у Євразійському степу.

[ + – ] Вид з повітря на поховання культури Сяньбі, де були ідентифіковані коні і воїни. Фото: Zainolla Samashev

У цьому випадку новий наплив вихідців з далекосхідної Євразії, ймовірно, пов'язаний з поширенням імперій кочівників Східної степу в перші століття нашої ери, таких, як конфедерації Хунну і Сяньбі, а також незначні напливи з Ірану, ймовірно, пов'язані з розширенням перської цивілізації з півдня.

Хоча розглядати питання про історію скіфів не можна тільки за допомогою давньої ДНК. Це дослідження показує, наскільки сильно населення Євразії змінювалося і змішувалося з плином часу.

У майбутніх дослідженнях ученим варто продовжити вивчення динаміки цих транс'євразійських зв'язків, охоплюючи різні періоди і географічні регіони, розкриваючи історію зв'язків між західною, центральною та східною Євразією в далекому минулому і їхню генетичну спадковість у сучасних євразійських популяціях.