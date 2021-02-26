ТОП-10 проривних технологій 2021 року за версією MIT

Матричні вакцини, комп'ютерні моделі на природній мові, надточне позиціонування, загальна віддаленість вже змінюють наше життя.

Массачусетський технологічний інститут (MIT) вже 20 років щорічно складає свою добірку найважливіших технологій року. MIT — це американський університет і дослідницький центр. Він займає провідні позиції в престижних рейтингах університетів світу, є новатором в областях робототехніки і штучного інтелекту, а його освітні інженерні програми, програми у сфері інформаційних технологій і т.п. регулярно визнаються найкращими в США і світі. Інститут також відомий у багатьох інших областях, включаючи менеджмент, економіку, лінгвістику, політичні науки, філософію та музику.

До проривним технологіям 2021 року MIT відніс такі:

Вакцини з матричної РНК (мРНК)

Дві найбільш ефективні вакцини проти коронавірусу засновані на мРНК, технології, яка розроблялася вже 20 років. Очікується, що ця технологія дозволить створити вакцини проти різних інфекційних захворювань, включаючи малярію. І якщо коронавірус продовжить мутувати, мРНК-вакцини можна буде легко і швидко модифікувати.

GPT-3 — третє покоління алгоритму обробки природної мови

Великі комп'ютерні моделі на природній мові, які навчаються писати і говорити, — це великий крок до штучного інтелекту (ШІ). Навчений на текстах тисяч книг та інтернету, GPT-3 може імітувати людський текст з надприродним, а часом і химерним реалізмом.

Алгоритми рекомендацій TikTok

З моменту свого запуску в 2016 році TikTok став однією з найбільш швидкозростаючих соціальних мереж в світі. Так сталося тому, що алгоритми, що лежать в основі стрічки "Для тебе" в TikTok, змінили спосіб, яким люди стають відомими в інтернеті. Також ці алгоритми особливо добре вміють забезпечувати релевантним контентом нішеві спільноти користувачів. Інші компанії, що працюють в соціальних мережах, зараз щосили намагаються відтворити ці функції у своїх власних додатках.

Літій-металеві батареї

Добре фінансований стартап з Кремнієвої долини заявляє, що у нього є акумулятор, який зробить електромобілі набагато більш привабливими для масового споживача. Він називається літій-металевою батареєю і розробляється QuantumScape. Згідно з попередніми результатами випробувань, акумулятор може збільшити запас ходу електромобіля на 80% і може бути швидко заряджений.

Довірчий фонд даних

Технологічні компанії погано зберігають наші особисті дані. Можливо, проблема в наявній моделі конфіденційності, в якій ми несемо основну відповідальність за управління та захист своєї конфіденційності. Довірчі відносини до даних пропонують альтернативний підхід, який деякі уряди починають вивчати. Довірчий фонд даних — це юридична особа, яка збирає особисті дані людей і управляє ними від їх імені.

"Зелений" водень

Водень давно цікавий як заміна викопного палива. Але більша частина водню досі виробляється з природного газу, цей процес брудний і енергоємний. Швидко падаюча вартість сонячної та вітряної енергії означає, що "зелений" водень тепер досить дешевий, щоб бути практичним. Європа приступає до створення необхідної інфраструктури.

Цифрове відстеження контактів

Коли коронавірус почав поширюватися світом, спочатку здавалося, що цифрове відстеження контактів може допомогти. Додатки для смартфонів можуть використовувати GPS або Bluetooth для створення журналу людей, які недавно перетиналися. Якщо один з них захворіє, він може повідомити про це в додатку і попередити тим самим інших людей. Але цифрове відстеження контактів не зробило значного впливу на поширення коронавірусу. Уроки, які ми маємо з цієї пандемії, можуть не тільки допомогти нам підготуватися до наступної, а й поширитися на інші галузі охорони здоров'я.

Надточне позиціювання

GPS, супутникове позиціювання, змінило наше життя і багато видів діяльності. Тоді як GPS має точність від 5 до 10 метрів, нові технології надточного позиціювання мають точність в межах декількох сантиметрів або міліметрів. Це відкриває нові можливості: від попереджень про зсуви до роботів-доставщиків і безпілотних автомобілів, які можуть безпечно пересуватися вулицями.

Віддалене все

Пандемія коронавірусу змусила світ віддалитися. Правильно організовані віддалені відносини особливо важливі для охорони здоров'я і освіти. За короткий термін онлайн-навчання і телемедицина далеко просунулися.

Мультикваліфікований ШІ

Незважаючи на величезний прогрес в області штучного інтелекту, здатності роботів все ще досить обмежені, особливо коли справа доходить до вирішення нових проблем або навігації в незнайомому середовищі. Їм не вистачає людських здібностей, які є навіть у маленьких дітей, щоб дізнатися, як влаштований світ, і застосувати загальні знання в нових ситуаціях. Один з багатообіцяючих підходів до вдосконалення навичок ШІ — розширити його почуття.

Нагадаємо, картину, створену за допомогою інтелектуального алгоритму, продали на аукціоні Christie's за $432 500.

AI Economist, штучний інтелект, розроблений в Salesforce, запропонував схему оподаткування, яка виявилася на 16% справедливішою — виходячи із завдань максимізації продуктивності та рівності доходу — ніж наявні.